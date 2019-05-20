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Ocakta unutulan tencere işyerini yaktı!

20 Mayıs 2019
Yangın - İtfaiye

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 12:30 sıralarında Lefkoşa’da Yediler Sokak üzerinde bulunan Kardeşler Pasajı içerisinde faaliyet gösteren İşbir Muhasebe isimli iş yerinin mutfağında ocak üzerinde unutulan tencerenin alev alması sonucu çıkan yangında mutfak içerisindeki gazocağı, plastik akşamlar, elektrik fişleri yanarak zarar görürken iş yerine ait 3 oda ise çıkan isten zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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