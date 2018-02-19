Ocak’ta “Kolcu” etkisi: 0-3

Derviş Kolcu’nun göreve gelmesiyle birlikte çıkışa geçen Türk Ocağı, 19. haftada deplasmanda Gençler Birliği’ni 3-0 mağlup etti ve bu sezon ilk kez üst üste 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı

Yer: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Sertan Alkın, Ferhat Tuna

Birliği: Mehmet Kabasakal, Boran, Kadir, Sinan, Emir, Hasan (Dk.56 Ahmet), Berk (Dk.71 Mehmet Bebek), Mehmet Koyuncu (Dk.60 Ömer), Sertan, Saddam, Tonbara Ocağı: Ali, Ömer, İsmet, İlker, Mustafa, James (Dk.79 Yunus), Hascan (Dk.82 Hasan), Justice (Dk.71 Doğukan), Dome, Remzi, Eneramo

Goller: Dk.42 (kk) Sertan, Dk.46 (pen) Eneramo, Dk.76 Remzi (T.Ocağı)

K-Pet Süper Lig’in 19. haftasında Türk Ocağı deplasmanda karşılaştığı Gençler Birliği’ni 3-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Sertan (kendi kalesine), Eneramo (penaltıdan) ve Remzi kaydetti. Bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Türk Ocağı, bu sonuçla puanını 25 yaparak rakibini de yakaladı ve tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

Önemli anlar

Dk.15: Remzi’nin ortasında Enemaro kafa ile vurdu kaleci Mehmet gole izin vermedi.

Dk.19: Eneramo’nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Mehmet topu kornere çeldi.

Dk.38: Eneramo ceza alanı içinden gelişine vurdu top üstten auta gitti.

Dk.42: Ömer’in kaleye paralel kestiği top Sertan’a çarptı ve top fillerle buluştu. (0-1)

İlk devre

Dk.46: Eneramo’nun pasında Justice kaleci Mehmet tarafından ceza alanı içinde düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Eneramo kuşandı (0-2).

Dk.47: Gençler Birliği teknik direktörü Serhat Ertürk itirazlarından dolayı saha dışına gönderildi.

Dk.66: Remzi’nin yakın mesafeden şutunda kaleci topu ayaklarıyla çıkardı.

Dk.76: Eneramo’nun pasında Doğukan vurdu üst direkten geri dönen topu Remzi filelere gönderdi. (0-3)

Karşılaşma 3-0 Türk Ocağı galibiyetiyle sonuçlanırken bitiş düdüğünün ardından Türk Ocağı futbolcusu Mustafa Avcı fenalaşarak bir anda yere yığıldı ve kısa süreli bir baygınlık geçirdi.