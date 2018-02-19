Atamayana atarlar!

Süper Lig’in ilk devresini, 19 puanla 9.sırada tamamlayan, ancak ikinci yarının ilk üç haftasında elde ettiği seri galibiyetle, 18.haftaya 28 puanla 5. konumda giren Merit Alsancak Yeşilova, Ligin iddialı ekiplerinden Binatlı ile dün evinde yaptığı karşılaşmada beraberliği, Lua-Lua’nın son dakika golüyle kurtarabildi.

Kalabalık bir taraftar topluluğunun takip ettiği her iki takımın da ilk hedefi kontrollü oyun ve savunma olunca, hücum son seçenek haline geldi. Ta ki, Peter’in 27.dakikada Binatlı adına attığı gole kadar.

Takımların zirve mücadelesinde “Bende varım” diyebilmek için mutlak kazanmak zorunda oldukları karşılaşma beklendiği gibi tempolu başladı.

Merit Alsancak Yeşilova; kaleci Hasan Piro’nun önündeki Mustafa, Okan, Binya ve Vakkas’ın yer aldığı savunmadan ödün vermeden, ikinci bölgeyi oluşturan, kanatlardan Ulaş ve İlyas, merkez ortadan da özellikle Aksel ve Adeleke ile önlerinde görev alan Lua Lua’nın organizesinde düzenlenen final paslarıyla, Cenker’e gol yolları hazırlamaya çalıştı.

Buna mukabil Binatlı; geri dörtlüyü oluşturan kaleci Yusuf’un önündeki Erencan, Kehinde, Erbay ve Çağdaş ile önlerindeki Taner, kanatlardan Mehmet Neşe ve Peter’in yanı sıra merkez ortadan, Mehmet Erol ve Şenol’un desteğindeki 2. bölge oyuncularıyla, Bello’ya pozisyon üretmek istedi.

Her iki takımın da orta alanı gerekli düzeyde kontrol altına alamaması, bloklar arasında boşlukların doğmasına neden oldu ve bu nedenle karşılaşma, “Kısır” orta alan mücadelesine dönüştü. Nitekim ilk yarının skorunu belirleyen gol organize ataktan değil, tarafların birbirlerine üstünlük sağlayamadığı ilk devrenin 27.dakikasında Çağdaş’ın ortasını tamamlayan Peter’in ayağından geldi.

İlk devresi 1-0 Binatlı lehine tamamlanan karşılaşmanın, genelde Binatlı’nın daha baskılı ve takım oyunu oynadığı ikinci devresine taraflar, ilk devreye nazaran daha süratli girdi. Ve her iki taraf için de beklenen golü, Lua Lua’nın, kaleci Yusuf’tan dönen topunu takip eden Cenker 55.dakikada attı. Beraberlik oyunun süratini daha da artırırken Hasan Topaloğlu’nun yaptığı oyun içi görev değişiklikleri, galibiyet ibresinin Binatlı lehine dönmesini sağladı. Nitekim 62.dakikada Peter, Binatlı’yı 2-1 öne geçiren golü attı.

Müsabakanın 85.dakikasında, “Atamayana-atarlar” değimi hayata geçti. Ani Binatlı kontratağında rakip müdafaayı 4’e 1 yakalayan Binatlı hücumcularından Erencan, bom boş pozisyonda topu auta atmasıyla mutlak bir golü kaçırarak, “Oyunun kırılma noktasının” kahramanı oldu. Zira ikinci devrede takımını atağa kaldıran usta ayak Lua-Lua’nın 90.dakikada karambol pozisyonda yaptığı nefis vuruşu, müsabakanın sonucunu tayin etti. (2-2). Dün Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda oynanan futboldaki “Denklik”, “Skora’da” yansıyınca karşılaşma, hedefleri zirve yarışı olan her iki takımı da memnun etmeyen bir skorla bitti.