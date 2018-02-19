Binatlı sonunu getiremiyor: 2-2

Binatlı, Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Merit Alsancak Yeşilova ile 2-2 berabere kaldı. Şampiyonluk yarışında 2 puan daha kaybeden Güzelyurt ekibi zirvenin 6 puan gerisine düştü

Yer: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Mehmet Tarım, Ali Akçınar

M.A. Yeşilova: Hasan, Okan (Dk. 63 Bayram), Vakkas, Binya, İlyas (Dk.46 Ahmet Çağer), Adeleke, Ulaş, Cenker, Mustafa, Aksel (Dk. 77 Yasin), Lua Lua

Binatlı: Yusuf, Erencan (Dk. 87 Kemal Yıldırım), Çağdaş, Erbay, Taner, Şenol (Dk. 81 Abdullah), Mehmet Neşe (Dk. 50 Kemal Uçaner), Mehmet Erol, Kehinde, Bello, Peter

Goller: Dk.55 Cenker, Dk.90 Lua Lua (Yeşilova) – Dk.27 ve 62 Peter (Binatlı)

K-Pet Süper Lig’in 19. hafta mücadelesinde Merit Alsancak Yeşilova sahasında konuk ettiği Binatlı ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada ev sahibi ekibin golleri Cenker ve Lua Lua’dan gelirken konuk takımın gollerini ise Peter kaydetti. Geçtiğimiz hafta şampiyonluktaki rakibi Çetinkaya karşısında son dakika golüyle mağlup olan Binatlı, dün de Merit Alsancak Yeşilova karşısında son dakika yediği golle galibiyeti kaçırdı. Bu sonuçla Binatlı puanını 34 yaparken şampiyonluk yarışında 2 puan daha kaybederek zirvenin 6 puan gerisine düştü. Yeşilova ise puanını 29’a ulaştırdı.

Önemli anlar

Dk.9 Aksel’in serbest vuruşunda top üst direği sıyırıp auta çıktı.

Dk.27 Çağdaş’ın soldan ortasında Peter arka direkte plase vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1

Dk.29 ani gelişen Binatlı atağında Peter’in ceza sahası dışından vuruşunda top az farkla auta çıktı.

İlk devre 1-0 Binatlı üstünlüğünde sona ererken taraftarlar arasında olaylar çıktı ve güvenlik güçleri olayları büyümeden önledi.

Dk.55 LuaLua’nın şutunda kaleci Yusuf’u geçen topu savunma çizgiden çıkardı. Dönen topu Cenker filelere gönderen isim oldu: 1-1

Dk.62 Şenol kendi taşıdığı topu Bello’ya verdi. Bello müsait durumdaki Peter’i topla buluşturdu ve Peter takımını 2-1 öne geçiren golü attı.

Dk.85 Binatlı kontratağında rakip savunmayı dörte bir yakaladılar. Topla ilerleyen Erencan ceza sahasına kadar girdi. Müsait durumdaki arkadaşlarına pas vermek yerine kendisi vurdu ve topu dışarı atarak Binatlı mutlak gol pozisyonunu değerlendirememiş oldu.

Dk.90 Binatlı ceza alanında topla buluşan Lua Lua düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi ve skora denge geldi: 2-2.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

FOTOĞRAF: AHMET ÖZSOY