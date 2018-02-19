Eko, Çetinkaya’yı zirvede tuttu: 2-1

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren GAÜ Çetinkaya, 19. hafta sahasında konuk ettiği Yalova’yı Eko’nun ilk yarıda attığı gollerle 2-1 mağlup etti ve zirve ortaklığını sürdürdü

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Engin Akkagün, Özal Çağlayan

GAÜ Çetinkaya: Cenk, Serhan, Abbas, Hüseyin, Tunç (Dk.84 Esin), Erdinç, Sercan, Ümitcan, Eko, David (Dk.76 Muammer), İbrahim (Dk.90 Kemal)

Yalova: İrfan, Mithat, Tayfun, Reşat, Mahmut, Edis, Buğra (Dk.46 Batshi), Ali Mathlauthi, Hasip, Ali (Dk.62 Veli), Selçuk

Goller: Dk.8, Dk.26 (pen) Eko (Çetinkaya) – Dk.90+1 Ali Mathlauthi (Yalova)

Şampiyonluk mücadelesi veren GAÜ Çetinkaya, K-Pet Süper Lig’in 19. haftasında sahasında konuk ettiği Yalova’yı 2-1 mağlup etti. Başkent ekibine 3 puanı getiren golleri biri penaltıdan olmak üzere Eko atarken konuk takımın tek golünü Ali Mathlauthi kaydetti. BU sonuçla Çetinkaya puanını 40 yaparak zirve ortaklığına devam etti. Ligde zor günler geçiren Yalova ise 20 puanla play-out bölgesinde kaldı.

Önemli anlar

Dk.8: Yalova savunmasının hatasında topa sahip olan Eko, kaleci İrfanı da geçerek topu boş kaleye bıraktı. (1-0).

Dk.18: Eko’nun ceza sahası üzerinden sert şutunda kaleci İrfan topu elleriyle tokatlayarak kornere gönderdi.

Dk.26: Hüseyin’in ceza sahası içerisinde Mithat tarafından düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Eko gole çevirdi. (2-0).

Dk.34: Organize gelişen atakta Eko, kaleciyle sağ çaprazda karşı karşıya kaldı topu İbrahim’e aktardı, İbrahim’in vuruşunda Mahmut gole izin vermedi.

İlk yarı 2-0 ev sahibi takım üstünlüğünde geçildi.

Dk.72: Mithat’ın sağdan ortasında Edis kafayla vurdu kaleci Cenk topu son anda köşeden çıkardı.

Dk.74: Eko’nun şutunda kaleciden dönen topu Sercan tamamladı İrfan bu kez ayaklarıyla uzaklaştırdı.

Dk.75: Ali Mathlauthi, kaleci Cenk ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kötü vurdu ve mutlak bir golü kaçırdı.

Dk.90+1: Serhan-Cenk anlaşmazlığında topu önünde bulan Ali Mathlauthi, meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. (2-1).

Karşılaşma 2-1 Çetinkaya galibiyeti ile sona erdi.