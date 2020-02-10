FutbolSpor

Ocak soğuk takmadı: 2-0

10 Şubat 2020

BAF 3TE SIFIR YAPTI: Süper Lig’in 18’inci haftasında Girne’de Baf’ı konuk eden Türk Ocağı soğuk havada aldığı 2-0’lık galibiyetle haftayı 3 puanla kapatırken, Ülkü Yurdu sezonun ikinci devresinde oynadığı üçüncü maçından da puan alamadı

 

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Sabriye Atikoğlu, Cemal Sarı

 

T.Ocağı                                2-0                         Baf Ü.Y.

1.Cenk Yılmaz                                                   69.Erdoğan Nay

55.Bilal Ceylan                                                  3.Fikri Arslan

4.Kaan Arsu                                                      (Dk.86 Doğan ışıker)

7.Remzi Betmezoğlu                                         4.İbrahim Hatay

8.Ocran Idan                                                     5.Isaac Owusu

(Dk.22 Ali Avcısoylu)                                        6.Hasan Sedatgil

(Dk.90 Deniz Kurtay)                                       8.Mustafa Kemal Atlar

9.Levan Ingorokva                                           10.Yankı Aktül

(Dk.90 Akın Konaç)                                         (Dk.30 Ömer Ulaş)

11.Ali Özbahar                                                 11.Cevdet Gürsel Alıcı

19.Oha Jesutekevwe                                        19.Hüseyin Taşçı

95.Mehmet Uçar                                              20.Evanonya Kossı Adetu

97.İlker Tek                                                       99.Adeola Lanre Runsewe

98.İbrahim Halil Karadal

Goller:

Dk.58 Levan Ingorokva

Dk.90+1 Deniz Kurtay

 

K-Pet Süper Lig’de Girne’de oynanan 18’inci hafta maçında Türk Ocağı, Baf Ülkü Yurdu’nu konuk etti. Sezonun ikinci devresine iyi başlayamayan Baf Ülkü Yurdu, Ocak karşısında da 2-0 mağlup oldu ve yine puan almayı başaramadı. Türk Ocağı’na 3 puanı getiren goller 58’de Levan ve 90+1’de Deniz’den geldi.



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