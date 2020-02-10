Erken gol işi bozar

Ali YÖNEY

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy ile Lefke arasındaki müsabaka çok soğuk havada oynandı. Kazanan deplasman ekibi Lefke oldu. Maçta Lefke’nin bulduğu erken gol ev sahibi Göçmenköy’ün işini bozdu. Göçmenköy’ün kötü mücadelesine sebep oldu.

Lefke kadrosundaki yetenekleri oyuncular dün sergiledikleri kusursuz oyun ile her türlü övgüyü hak etti. Takımdaki oyuncular saha içi dizilişinde en yüksek verim alacakları mevkide görev aldılar ve başarılı oldular. Topa sahip oldular, pas isabet yüzdesi yüksekti. İkili mücadele kazandılar.

Hücumda Kasım çok hareketliydi. Semih ile birlikte iyi oyunlarını attıkları golle taçlandırdılar. Candy çok çalışkandı. Lefke çok koştu az hata yaptı,takım oyununa yakışır bir mücadele sonrası zor deplasmandan 3 puan kazandı.

Lefke’nin şu anda motivasyonu üst düzeydedir. İyi futbol da oynuyorlar. Geçmişte bu seviyelerde iken kendi kendilerine zarar verdikleri olmuştu. Ben Ali Yöney olarak Lefke’ye önerim “sakin kalın Lefke’nin başarısı için sadece Lefke ile ilgilenin. Ne başkası sizi ilgilendirir, ne de başkası Lefke ile ilgilenir.”

Göçmenköy için dün kötü maç oldu. İki takımın puanları eşitti. Maç öncesi 3 puana yakın görülen kendileriydi. Tam yerindeyken bir laf vardır “evdeki hesap çarşıya uymadı” diye Göçmenköy bunu yaşadı ve kötü oyun sonrası kaybettiler.

Tüm oyuncular beklentilerin altında performans ortaya koydular. İyi değillerdi. Hak ettikleri mağlubiyeti aldılar. Teknik olarak bol hatalı maçtı. Teknik heyet saha içi organisyonunda yaptığı müdahale sonrasında da oyunda değişiklik olmadı. Göçmenköy benim düşünceme göre rakibi Lefke’yi küçümsedi ve kaybetti. Evren Karademir ve yardımcıları skora etki edecek hata yapmadı.