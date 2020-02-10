FutbolSpor

Lefke, başkenti yaktı: 0-2

10 Şubat 2020

GÖÇMEN’İN HASRETİ 4 MAÇ OLDU: Süper Lig’in 18’inci haftasında başkentte Göçmenköy’e konuk olan Lefke üstün bir oyun ile rakibini 2-0 mağlup ederek soğuk havada güzel bir galibiyete imza attı. Göçmenköy’ün galibiyet hasreti ise bu maç ile 4 maça çıktı

 

Yer: Atatürk Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Burak Mandıralı, Olgun Canik

 

Göçmenköy                                      0-2                         Lefke

1.Ozan Moroğlu                                                              1.Salih Beyoğlu

21.Kemal Uçaner                                                            17.Aykut Esmeraslan

(Dk.70 Reşit Erışık)                                                         3.Candy Agbane

4.Lawal Murtadah Oladıpupo                                         7.Semih Ünaldı

8.Kenneth Ngwoke                                                          8.Yılmaz Şipal

11.Ahmet Coşkun                                                            (Dk.85 Okan Gün)

(Dk.60 Erol Aksunlar)                                                     9.Esosa Irogue

17.Rifat Kanıöz                                                                10.Kasım Tağman

19.John Okolı                                                                   11.Ikechukwu Okorıe

20.Ahmet Hatay                                                             16.Mustafa Tahsildaroğulları

22.Ömer Gül                                                                    18.Mehmet Volkan

77.Rahmi Çelik                                                                 20.Yakup Esmeraslan

99.Fikret Yağcıoğlu

(Dk.64 Kadir Çetinkaya)

Kırmızı kart:

Dk.80 Ömer Gül

 

Goller:

Dk.16 Kasım Tağman

Dk.63 Semih Ünaldı

 

 

K-Pet Süper Lig’de evinde Lefke’yi konuk eden Göçmenköy galibiyet hasretine son vermek için sahaya çıktı ancak haftayı yine eli boş kapattı.

Konuk ekip Lefke’nin üstün bir futbol oynadığı maçta 16ıncı dakikada Kasım’ın golü ile ilk devreyi 1-0 önde kapattı. İkinci devrede de Semih ile golü bulan Lefke bu gollerle maçı 2-0 kazandı ve 3 puanla Lefke’ye döndü.

Göçmenköy’de Ömer Gül 60’ıncı dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalırken, ligdeki galibiyet hasreti de 4 maça çıkmış oldu.



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