Lefke, başkenti yaktı: 0-2

GÖÇMEN’İN HASRETİ 4 MAÇ OLDU: Süper Lig’in 18’inci haftasında başkentte Göçmenköy’e konuk olan Lefke üstün bir oyun ile rakibini 2-0 mağlup ederek soğuk havada güzel bir galibiyete imza attı. Göçmenköy’ün galibiyet hasreti ise bu maç ile 4 maça çıktı

Yer: Atatürk Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Burak Mandıralı, Olgun Canik

Göçmenköy 0-2 Lefke

1.Ozan Moroğlu 1.Salih Beyoğlu

21.Kemal Uçaner 17.Aykut Esmeraslan

(Dk.70 Reşit Erışık) 3.Candy Agbane

4.Lawal Murtadah Oladıpupo 7.Semih Ünaldı

8.Kenneth Ngwoke 8.Yılmaz Şipal

11.Ahmet Coşkun (Dk.85 Okan Gün)

(Dk.60 Erol Aksunlar) 9.Esosa Irogue

17.Rifat Kanıöz 10.Kasım Tağman

19.John Okolı 11.Ikechukwu Okorıe

20.Ahmet Hatay 16.Mustafa Tahsildaroğulları

22.Ömer Gül 18.Mehmet Volkan

77.Rahmi Çelik 20.Yakup Esmeraslan

99.Fikret Yağcıoğlu

(Dk.64 Kadir Çetinkaya)

Kırmızı kart:

Dk.80 Ömer Gül

Goller:

Dk.16 Kasım Tağman

Dk.63 Semih Ünaldı

K-Pet Süper Lig’de evinde Lefke’yi konuk eden Göçmenköy galibiyet hasretine son vermek için sahaya çıktı ancak haftayı yine eli boş kapattı.

Konuk ekip Lefke’nin üstün bir futbol oynadığı maçta 16ıncı dakikada Kasım’ın golü ile ilk devreyi 1-0 önde kapattı. İkinci devrede de Semih ile golü bulan Lefke bu gollerle maçı 2-0 kazandı ve 3 puanla Lefke’ye döndü.

Göçmenköy’de Ömer Gül 60’ıncı dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalırken, ligdeki galibiyet hasreti de 4 maça çıkmış oldu.