Ocak, İzmirspor ile karşılaşacak

Süper Lig ekibi Türk Ocağı, İzmit-Kartepe kampının üçüncü gününü çift idmanla tamamlandı. Sarı siyahlılar bugün saat 17.00’de İzmirspor ile hazırlık maçı yapacak

Beyzade ÜNALMIŞ KTSYD/KARTEPE

Süper Lig ekibi Türk Ocağı, pazar günü yaptığı tek idman ve hazırlık maçı sonrası kampın ikinci gününü geride bırakan dün kampın üçüncü gününü çift idmanla tamamladı.

Sabah yapılan idman ile güne merhaba diyen Türk Ocağı, ikinci idmanı ise akşam yaparak Kartepe kampının üçüncü gününü bitirmiş oldu.

Türk Ocağı, Kartepe kampına bugün yapacağı sabah idmanı ile devam ederken, akşamüzeri ise saat 17.00’de İzmirspor ile hazırlık maçı oynayacak.