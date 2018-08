Her taraf çöp içinde

Lefke’de gençler tarafından kurulan “Lefke’yi Temiz Tut” hareketi, Yedidalga sahilinde temizlik etkinliği düzenledi. Yetkililer ve birçok bölgelinin destek verdiği temizlik etkinliğinde birkaç saatte 60 torba çöp toplandı

Gürsel KARAGÖZLÜ

Lefke’de dört gencin başlattığı, Keep Lefke Clean “Lefke’yi Temiz Tut” hareketinde buluşan birçok insan, Yedidalga sahilinde temizlik etkinliği yaptı. Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş ve Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu’nun da katıldığı etkinlikte 60 torba çöp toplandı. Yedidalga’da CMC’den kalan beton platformları da kırarak yok eden temizlik gönüllüleri, topladıkları cam ve teneke çöpleri geri dönüşüm için ayrıştırdı. Hareketin gönüllülerinden olan Bradley James Hakkı etkinlikte yaptığı konuşmada her hafta farklı bir bölgede temizlik etkinliği düzenlediklerini belirtti. Her geçen gün hareketin büyüdüğüne dikkat çeken Hakkı, yola önce dört kişi başladıklarını ancak şuan hareketti onlarca kişinin olduğunu söyledi. Bölge halkının temizlik konusunda duyarlı olması gerektiğini belirten Hakkı, bölgede hemen hemen her yere uyarıcı levhaların konulması için çalışma başlattıklarını belirtti.

Aziz Kaya: (Lefke Belediye Başkanı) Lefke’yi sevenler Lefke gönüllüleri tarafından Keep Lefke Clean “Lefke’yi Temiz Tut” hareketi başlatıldı. Bu çok olumlu bir harekettir. Bu hareket ilçe sınırları içerisinde 5 haftadan beridir bu hareketi başlattı ve çeşitli bölgelerde insanlarımız tarafından doğaya, çevreye atılan çöpleri temizlemeye başladılar. Bizde Belediye olarak onlara katkı sağlıyoruz. Temizlemekle olmuyor, çevreyi kirletmemiz gerekir. Temizlenen bölgelerde göze çarpan çöpler pet şişe, boş bira şişeleridir. Bugün temizlenen bölge Yedidalga köyünde deniz manzaralı bir yer ve deniz kenarı oldu.

Behiye Abbasoğlu: Sosyal medyadan “Lefke’yi Temiz Tut” hareketinin Lefke ilçesinde temizlik kampanyası başlattığını öğrenerek eşim ile birlikte katkı koymak için bugün burada bulunmaktayız. Temizlik yaparken en çok dikkat çeken çöplerin boş teneke ve şişe bira atıklarının olduğunu gözlemledim. Kendi sağlıkları ve ilerideki hayatları için insanların çevrelerini temiz tutmaları gerekir. Bundan dolayı çöplerini çevreye atmamalarını dilerim.

Behiç Çağlar: Lefke’de kalırım. Doktorum. 3-4 haftadır Lefke’de gençlerin Keep Lefke Clean isimli bir hareket oluşturduklarını ve ilçe içerisinde her hafta bir bölgede temizlik yaptıklarını öğrenerek bende bugün bu harekete katılarak temizlik çalışmalarına katıldım. Temizlik yaparken Bira şişeleri ve çocuk bezleri yoğunlukla çevreye atılmış durumda, durum çok vahimdi. İnsanlarımıza çöp toplamayı değiş, temiz tutmayı öğretmeliyiz. Çevreye çöp atmamak, temizlemekten daha kolaydır bunu yapalım.

Simone McDonald: İrlandalıyım. Kıbrıs’a tatile geldim. Arkadaşım Cihan’dan Keep Lefke Clean ismi ile bir oluşumun olduğunu ve hafta sonları bu oluşumun değişik bölgelerde temizlik yaptıklarını öğrendim ve bende bu hafta bu etkinliğe katılmak istedim ve buradayım. Katıldığım bu etkinlikte çok kötü bir manzara ile karşı karşıya kaldım. Temizlik yapılan bölge çok güzel bir yer ve bu denli çöple kirlenmiş olması beni gerçekten üzdü. Temizlik yapılan bu bölgede içki şişeleri ve tenekeler gördüm. Bunları çevreye atanların utanması lazım. Güzel bir ülkede yaşıyorlar ve kendi çevrelerini çöplerle kirletiyorlar mahvediyorlar.

Eser Maraşuna: Yeşilırmaklıyım. Facebook aracılığı ile bu arkadaşların bu etkinliği yapacaklarını öğrendim ve buraya geldim. Ben çevre dostu, çevreci, doğayı seven bir kişi olduğumdan devamlı surette köyüm olan Yeşilırmak’ta devamlı çevreyi temizlemek için arkadaşlarla birlikte çöpleri toplarız. Bugün burada katıldığım etkinlikte özellikle bira şişeleri, pet şişeler, tenekeler, cips paketleri gördük ve topladık. Bu etkinlikte yoğunluk olarak içki şişeleri olduğundan gece içilen içki şişelerinin çevreye atıldığını tahmin ediyorum ki durumda onu gösteriyor.

Cihan Erdoğan: “Keep Lefke Clean – Lefke’yi Temiz Tut” hareketinin bugünkü etkinliği ile beşincisini temizlik kampanyasını yapmış bulunmaktayız. Asıl hedefimiz insanların çevreyi kirletmemesini sağlamak ama bunu insanlara gösterebilmek için de çevrede temizlik yapmaktır. İnsanlara bir farkındalık yaratabilmeyi aşılamaktır. Bundan sonra biz temizlemeye yine devam edeceğiz ama Kaymakamlığın, Belediyenin ve Çevre Dairesinin alacağı önlemler ve kararlarda önemli olacaktır.