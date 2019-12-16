Ocak, Cihangir’i yaktı: 1-0

K-Pet Süper Lig’de haftaya lider giren Cihangir, Girne’de konuk olan Türk Ocağı’na 1-0 mağlup olarak liderliği kaybetti

4 HAFTALIK SERİ BOZULDU: Ligde 4 haftadır puan kaybetmeyen ve 4 maçta 17 gol atan Cihangir, Türk Ocağı’na 1-0 mağlup olarak liderlik koltuğunu bu hafta konuk edeceği Mağusa Türk Gücü’ne devretti. Türk Ocağı aldığı 3 puanla Cihangir ile olan puan farkını 1’e indirirken lider MTG’nin 3 puan gerisinde üçüncü sıradaki yerini korudu

Yer: Girne, Mete Adanır Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Mehmet Ekşici, Burak Mandıralı

Türk Ocağı 1-0 Cihangir

1.Cenk Yılmaz 1.Mehmedemin İlter

55.Bilal Ceylan 11.Nurettin Gecekuşu

2.İlker İnceler 5.Behiç Kum

6.Sylla Insa (Dk.80 Gökhan)

(Dk.70 İlker) 7.Musa Şanlıer

7.Remzi Betmezoğlu 8.Sıbonıso Mıshalı

(Dk.82 Cevdet) 9.Ndue Mujeci

10.Doğukan Altuntaş 10.Erıc Agyeı

11.Ali Özbahar 19.Mikail Sivri

19.Oha Jesutekevwe 21.Çağlar Toklu

38.Ouincy Osei (Dk.61 Hüseyin Herben)

95.Mehmet Uçar 22.Ali Öztürk

98.İbrahim Halil Karadal 98.Zihni Temelci

Goller

Dk.15 Sylla Insa

K-Pet Süper Lig’in 14.haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta, Türk Ocağı Cihangir’i konuk etti. 26 puanla 3’ncü sırada bulunan Türk Ocağı ile 30 puanla lider MTG’nin 2 puan gerisinde 2’nci sırada yer alan Cihangir arasındaki karşılaşmayı tek golle kazanan Ocak, Cihangir ile olan puan farkını 1’e indirdi.

Maçın 15’inci dakikasında Sylla Insa’nın golü ile 1-0 öne geçen Türk Ocağı bu üstünlüğünü maç sonuna kadar taşımayı başardı. Saha zeminin çamurlanması ve ağırlaşması iki takım futbolcularına da zor anlar yaşatırken, karşılaşmada başka gol olmadı ve Ocak 1-0’lık galibiyetle haftayı 3 puanla kapattı.