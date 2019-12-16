Doğan yoluna devam ediyor

Ali YÖNEY

Tepede maç öncesi favori takım Doğan’dı ve rahat kazandı. Babacar’ın ilk devrede attığı gollerle 3 puanın sahibi oldu.

Doğan oynadığı maçlarında mutlak 3 puan hedefliyor ve sıradaki maçlara bakıyor. Sahadaki oyun anlayışı hücum futbolunu tercih ediyor. Oyunun ilk bölümünde fazla adamla hücum yapıp organize geliştirdiği ataklarla 2 gol buldu.

Erdinç’in sakatlanıp ilk devre tamamlanmadan oyundan çıkması ve Aydın’ın oyuna dahil olması ile saha içi organizasyonu da yeniden şekillendi.

İstediği sonucu ilk devreden alan Doğan, ikinci devrede rölantiye dönen oyunda hücum bölgesinde ciddiyetten uzaktı.

Gol pozisyonlarında kaleye son vuruşlarda başarısız ve geç kaldılar. Oyunu koparacak 3.golü bulmamaları rakip Gönyeli’nin oyunda kalmasını sağladı.

Gönyeli’nin etkili ataklarında da kaleci Cem başarılıydı.

Maç süresince oyunda üstün olan Doğan hata yapmayarak kazandı. Gönyeli dar kadro yapısıyla oyunu çirkinleştirmeden top oynadılar. Katı bir savunma anlayışı içinde değildiler. Kazanırsam çok şey kazanırım düşüncesiyle mücadele yaptı.

Billy’yi kontrol etmekte zorlandılar. Goller de ondan geldi. Billy bireysel performansı ile en yüksek oyuncu.

Gönyeli kötü başladığı mücadelede ilk devrede kalesinde 2 gol gördü. Turan hocam takım savunmasının ilk devre hatasını gördü ve doğru değişiklik yaptı. Maalesef ikinci devre gol yemese de gol atamadı, kaybetti.

Doğan tepede kazanarak yoluna devam etti. Gönyeli’de kötü gidişe kim dur diyecek?

Hakemler başarılı yönetim gösterdiler.