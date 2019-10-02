“Ocak” alev aldı

Seri galibiyetlerle 9 puan toplayan Türk Ocağı, futbolun en üst liginde yer aldığı son 7 sezonda en iyi sıralamayı elde etti

MÜTHİŞ BAŞLANGIÇ: K-Pet Süper Lig’de Türk Ocağı 3. hafta itibarı ile 9 puan toplayarak averajla liderin arkasında ikinci sırada yer alarak tarihi bir başlangıç performansı ortaya koydu



Hüseyin KÖPRÜLÜ

K-Pet Süper Lig’de Girne bölgesinin güçlü takımlarından biri olan Türk Ocağı 3. hafta itibarı ile 9 puan toplayarak averajla liderin arkasında ikinci sırada yer alarak tarihi bir başlangıç performansı ortaya koydu.

Sezonun ilk haftası son şampiyon Mağusa Türk Gücü’nü deplasmanda 1-0 mağlup eden Ocak, ikinci haftada konuk ettiği Çetinkaya’yı 2-0 mağlup etmişti. İlk iki haftada kalesini gole kapatan T.Ocağı üçüncü haftada kalesinde iki gol görmesine karşın deplasmanda Baf Ülkü Yurdu’nu 3-2 mağlup etmeyi başardı ve üst süte 3. galibiyetini alarak müthiş bir sezon başlangıcı ortaya koydu.

Tarihi bir başlangıç yaptı

Son yılların 3. haftalarında T.Ocağı’nın sıralamadaki yerlerini ve elde ettiği puanları karşılaştırdığımızda Sarı-Siyahlı ekibin bu sezon tarihi bir sezon başlangıcını ortaya koyduğunu görüyoruz.

Üç maçta üç galibiyet elde eden Ocak, rakip fileleri 6 kez sarsarken kalesinde sadece 2 gol gördü. Seri galibiyetlerle 9 puan toplayan Ocak, futbolun en üst liginde yer aldığı son 7 sezonda en iyi sıralamayı elde etti.

En kötüsü 2015 ve 2016’da yaşandı

T.Ocağı 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında üç maçta sadece 1 puan toplayarak bu süreçte en kötü performansı ortaya koymuştu.

Girne ekibi, 2019-2020 sezonunun ardından en iyi ikinci sezon başlangıcını ise 2012-2013 sezonunda yaptı. Ocak, 2012-2013 sezonunda üç maçta 7 puan toplayarak 3.sırada yer almıştı.

Son yıllarda T.Ocağı’nın 3.hafta itibarı ile Süper Lig’deki sıralaması:

O G B M A Y AV P

2019-2020 sezonu: 2.TÜRK OCAĞI 3 3 0 0 6 2 4 9

2018-2019 sezonu: 12.TÜRK OCAĞI 3 1 0 2 5 6 -1 3

2017-2018 sezonu: 8.TÜRK OCAĞI 3 1 1 1 3 3 0 4

2016-2017 sezonu: 12.TÜRK OCAĞI 3 0 1 2 1 3 -2 1

2015-2016 sezonu: 13.TÜRK OCAĞI 3 0 1 2 3 7 -4 1

2012-2013 sezonu: 3.TÜRK OCAĞI 3 2 1 0 5 2 3 7

2011-2012 sezonu: 11.TÜRK OCAĞI 3 0 2 1 5 7 -2 2