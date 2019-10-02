FutbolSpor

Efsane’nin kalesinde 16’lık eldiven: Kani Kansu Çeliker

2 Ekim 2019

Mete OĞUZ

K-Pet Süper Lig’in Lefkoşa takımlarından Çetinkaya’nın henüz 16 yaşındaki genç kalecisi Kani Kansu Çeliker her şeye rağmen oynadığı maçlarda göz dolduruyor. 2. hafta oynanan Türk Ocağı-Çetinkaya karşılaşmasının 19. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kalan kaleci Ozan Mercan’ın yerine giren Kani Kansu Çeliker 10 kişi kalan takımının kalesini korumak adına elinden geleni yapmıştı. Geçtiğimiz hafta ise Çetinkaya’nın MTG ile oynadığı ve yine 10 kişi kaldığı maçta 90 dakika forma giyen genç kaleci Kani Çeliker,  4 gol yemesine rağmen güçlü fiziği ve yaptığı kurtarışlarla umut veren bir performans sergiledi.

 

Beşiktaş’da da beğenilmişti

Sezon öncesi dönemde Türkiye Süper Lig’in büyük takımlarından Beşiktaş’a denemeye giden Kani, orada da çok takdir toplamış ve bu sezon izlenmesi şartıyla kulübü Çetinkaya’ya geri dönmüştü.

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