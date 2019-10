Başarı her gün tekrarlanan çabaların toplamıdır

Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın yan kuruluşu olan Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu’nun “Yıldızları Parlatıyoruz” projesi ile yıldız gibi parlayan bireylerin öykülerini anlatmak, gizli kalmış pek çok yeteneğe cesaret vermek ve başarıyı yaymak amaçlanıyor.

Limasol Sosyal Sorumluluk Yönetim Kurulu Üyelerinden Özlem Kavaz Soykan ile İpek Gözel Halim “Yıldızları Parlatıyoruz” projesi kapsamında Dünya şampiyonu Nehir Özerkan ile çalışmalarını sürdürdüğü Nev Çocuk Fitness salonunda buluştu.

Yıldızları Parlatıyoruz projesinin parlayan yıldızı Nehir Özerkan başarıya giden yolu ve katıldığı yarışmaları Limasol Sosyal Sorumluluk Yönetim Kurulu Üyelerine heyecan ile anlattı.

Nehir Özerkan; ‘13 Yaşında Dünya Şampiyonu Oldum!

Üç buçuk yaşında fitnesse başladım. Okulda bir hocam beni farketti ve aileme spora gitmem gerektiğini söylemesi üzerine hikayem başladı. 11 Senedir Nev fitness’deyim. İlk Zonguldak’ta Türkiye çocuk fitness yarışmasına katıldım ve dördüncü geldim. Sonra her yıl Türkiye’deki yarışmalara katılmaya devam ettim. Bir süre sonra da Avrupa, Balkan ve Dünya şampiyonalarına katıldım. Tüm bu yarışmalarda şampiyon oldum.

Kostümüm kırmızıydı

Çok heyecanlıydım. Sırbistandaydık. Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Son finale 6 kişi kalmıştık. Bugüne kadar sahnede hiç hatam olmadı. Ancak o gün ilk elemelerde sahnede yarışırken düştüm. Ancak yine de ilk 6’ya girdim. Sonra ilk 6’ya giren yarışmacılar tekrar yarıştı. Bu sefer pes etmeyerek kusursuz bir gösteri yaptım ve birinci oldum. Dünya şampiyonu oldum. Dünya şampiyonasında yarışma parçam Game of Thrones’du.

Başarıya Giden Yoldaki Sırlarım:

Her yarışmada ve tabi öncesinde çok sıkı çalışıyoruz. Sıkı bir diyet uyguladım. Zaten her zaman beslenmemize dikkat ederiz. Hemen hemen her gün yaz – kış demeden çalışıyorum. Tüm hareketlerde iddialıyım. En önemlisi kendime inanıyorum ve iyi olduğumu biliyorum. Şu an 14 yaşındayım ve Dünya Şampiyonuyum. Madalyam evimizin girişinde hem beni hem de ailemi gururlandırmakta.

Başarı bir bütündür

Hem spor yapıp hem de derslerime çalışırım. Bu sene Bülent Ecevit Anadolu Lisesini kazandım. Hem sporda hem de okulda iyi olmak mümkündür. Bence her insanın bir spor yapması gerekir. Başta Nev Fitness okuluna ve antrenörümüz Neval çelebioğlu Akgürgen’e, beni destekleyen aileme ve Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumuna biz parlayan yıldızların daha da parlayıp geniş kitlelere duyurması konusundaki desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim.

Nehir’in antrenörü Neval Çelebioğlu Akgürgen ise Nehir ile ilgili şunları söyledi:

Nehir ilk günden beri azim ve kararlılıkla çalışıyor. Hem çocuklarımız hem de onları destekleyen aileleri disiplinli bir yaşama, düzenli çalışmaya, düzenli beslenmeye önem veriyor. Yeterince istek, azim ve kararlılık olunca başarı da geliyor. Çocuklarım yarışmaya çıkmadan önce kendi aramızda bir mottomuz var. Sahneye çıkan yarışmacı kim olursa olsun birlikte parmaklarımızla sayıp BAŞARACAĞIM, BAŞARACAĞIM, BAŞARACAĞIM diyor ve öyle yarışıyoruz.

Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu Yönetim Kurulu Üyeleri İpek Gözel Halim ve Özlem Kavaz Soykan ise Nehir’in öyküsünü büyük bir hayranlıkla dinlediler.

Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler de “görüyoruz ki başarı her gün tekrarlanan çabaların toplamıdır. Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu; Yıldızları Parlatıyoruz Projesi önümüzdeki günlerde de başarı öykülerini paylaşmaya devam edecek. Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu Nehir’i ve tüm yıldızları tebrik ediyor dedi.”