Ocağı “Burak” yaktı: 5-1

Lefke saha kapatma cezası nedeniyle Güzelyurt’ta ağırladığı Türk Ocağı’nı gol yağmuruna tuttu.

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu

Hakemler: Hüseyin Özkan, Fatih Bardakçıoğlu, Emre Çevikdal

Lefke: Mehmet özeralp, Arif, Aykut, Yakup (Dk.81 kaan), Rahmi, Burak, Semih, Kasım, Allen, Candy (Dk.66 Çağrı), Yılmaz (Dk.75 Mehmet toros)

Ocağı: Ali, Ömer, İsmet, Mustafa (DK.77 Hasan), Bilal, İlker, Hascan (DK.64 Mehmet uçar), Justice, Michael (DK.46 Doğukan), Remzi, Eneramo

Goller: Dk.21-Dk.33-Dk.76 Burak, Dk.60-Dk.64 Kasım (Lefke) – Dk.81 Remzi (T.Ocağı)

K-Pet Süper Lig’in 21. haftasında Lefke, saha kapatma cezası nedeniyle Güzelyurt’ta konuk ettiği Türk Ocağı’nı Burak (3) ve Kasım’ın (2) golleriyle 5-1 mağlup etti. Türk Ocağı’nın tek golünü Remzi kaydederken Lefke’den Burak 3 gol ve 1 asistle maça damga vurdu. Bu galibiyetle mor beyazlılar puanını 27 yaparak play-out bölgesinden kurtulurken Türk Ocağı 25 puanla tehlikeli bölgede kaldı.

Önemli anlar:

Dk.21: Soldan Yılmaz’ın pasında topla müsait durumda buluşan Burak düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. (0-1)

Dk.30: Kasım’ın topuk pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Burak’ın şutunda yan direğe çarpıp oyun alanına geri geldi.

Dk.33: Yine soldan Yılmaz’ın pasında Burak topu köşeden ağlara göndererek Lefke adına skoru 2-0’a taşıdı.

Dk.36: Juctice’in kale sahasına gönderdiği topta Remzi uygun pozisyonda topu üstten auta yolladı.

İlk devre 2-0 Lefke üstünlüğünde geçildi.

Dk.60: Ani gelişen Lefke atağında Burak’ın pasında Kasım güzel bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi. (3-0).

Dk.64: Kaleci Ali’nin hatasından topu kazanan Kasım boş kaleye topu yollayarak skoru 4-0 yaptı.

Dk.76: Maçın flaş ismi Burak ceza alanına girerken güzel bir şutla topu doksandan ağlara taktı. (5-0)

Dk.81: Gelişen Türk Ocağı atağında topla ceza alanı içinde buluşan Remzi takımının şeref sayısını kaydeden isim oldu. (5-1).

Karşılaşma 5-1 Lefke galibiyeti ile sona erdi.