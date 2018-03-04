Forest umutlarını arttırıyor: 3-0

Küçük Kaymaklı konuk ettiği Yalova’yı 3 golle mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü

Yer: Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Mehmet Malek, Kaan Koday, Ali Akçınar

Kaymaklı: Ali Duvarcı, Berkem, Tuğrul, Uğur, Hüseyin Sadıklar, Turgut, Konan (Dk.27 Ahmet), Franck (Dk.44 Erce), Yağış, Yaşar, Yusuf (Dk.85 Mete)

Yalova: İrfan, Hasip (Dk.13 Veli), Tayfun, Reşat, Mahmut, Edis (Dk.46 Batshi), Uche Sunday, Buğra (Dk.79 Ali Karayel), Ali Azouz, Cemal, Selçuk

Goller: Dk.14 Konan, Dk.63-Dk.78 Uğur (K.Kaymaklı)

K-Pet Süper Lig’in 21. haftasında Küçük Kaymaklı konuk ettiği Yalova’yı 3-0 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü. Ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri Konan ve Uğur (2) kaydederken yeşil siyahlılar üst üste 4. galibiyetini elde ederek üst sıralara doğru yanaşmaya devam etti. Bu arada Kaymaklı ilk yarıda 2 yabancı oyuncusunun sakatlanması nedeniyle ikinci yarıda yabancısız mücadele etti. Yalova ise 21 puanda kalarak play-out’un en alt basamağında yer aldı.

Önemli anlar:

Dk.2: Uğur’un ceza sahası dışından vurduğu şutta top üstten az farkla dışarı gitti.

Dk.9: Hüseyin Sadıklar’ın kaleye gönderdiği topu Yalova savunması çizgiden çıkardı.

Dk.14: Soldan yapılan ortayı Yalova defansı uzaklaştıramayınca boşta kalan topu Konan filelere gönderdi. (1-0).

Dk.30: Savunma arkasında topla buluşan Uğur’un kaleci İrfan’ın üzerinden aşırttığı top kale yerine auta gitti.

Dk.45+1: Sağdan gelişen Yalova atağında Ali Azouz’un yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Ali topu çeldi.

İlk devre 1-0 Küçük Kaymaklı üstünlüğünde tamamlandı.

Dk.63: Kaleci Ali’nin uzun yolladığı topu kontrol eden Uğur, yerden sert bir şut çıkardı ve kaleci İrfan’ın ayağı da kayınca top filelere gitti. (2-0).

Dk.68: Uğur’un ortasında Yusuf, kale sahası içinde boş pozisyonda topu auta attı.

Dk.78: Yine uzun topta savunma arkasına sarkan Uğur, bu kez plase bir vuruşla topu ağlara yolladı ve maçın sonucunu tayin etti. (3-0)

Karşılaşma 3-0 Küçük Kaymaklı galibiyetiyle sona erdi.