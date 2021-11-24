O konuşuyor halk fakirleşiyor

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kur, faiz ve fiyat artışlarına ilişkin iddiaları dün piyasalarda kasırga etkisi yarattı. Gün içinde Dolar 13, Euro 15, Sterlin 18 TL’yi aştı.

Döviz kurları Türk Lirası karşısında güne yükselişle başladı. Öğleden sonra Türk Lirası’nda değer kaybı hızlandı. Dolar 13, Euro 15, Sterlin 18 TL’yi aştı.

TC Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararlarıyla Türk Lirası’nda başlayan değer kaybı sürüyor. Döviz kurları TL’ye karşı tarihi yüksek seviyelerini test ederken, TL’nin bir günlük değer kaybı yüzde 20’ye yaklaştı.

Foreks’in aktardığına göre; dolar/TL, gün içinde 13.5030, Sterlin/TL ise 18.0398 seviyesine kadar gelirken, Euro/TL’de zirve 15.2045 seviyesi oldu.

Sterlin 18 TL’yi aştı

Güne 15,2868 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 17:15 itibarıyla %9,34 artışla 16,7085 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 14,7371, en yüksek 15,3952 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 15,2830 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 02.11.2021 tarihinde 12,9292 ile son bir ayın en düşük, 23.11.2021 tarihinde ise 18,0398 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 16,7085 TL’ye karşılık gelmektedir.

Dolar 13.50’yi test etti

Güne 11,4125 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 17:17 itibarıyla %9,41 artışla 12,4790 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 10,9592, en yüksek 11,4732 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 11,4061 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 26.10.2021 tarihinde 9,4039 ile son bir ayın en düşük, 23.11.2021 tarihinde ise 13,5030 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 12,4790 TL’ye karşılık gelmektedir.

Euro da rekor tazeledi

Güne 12,8277 ile başlayan Euro kuru, saat 17:18 itibarıyla %9,09 artışla 13,9884 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 12,3613, en yüksek 12,9268 seviyelerini gören Euro, günü 12,8237 seviyesinde kapattı. Euro, 26.10.2021 tarihinde 10,9330 ile son bir ayın en düşük, 23.11.2021 tarihinde ise 15,2045 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 13,9884 TL’ye karşılık gelmektedir.

Gram altın 760 TL ile rekor kırdı

Güne 660 TL civarında başlayan gram altın, gün içerisinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 760 TL’den alıcı buldu.

Saat 16.20’de ise altının gram fiyatı 728 TL olarak kaydedildi.

Çeyrek altın ise gün içerisinde 1247TL; yarım altın ise 2491 TL ile tarihi rekorlarını kırdı.

Erdoğan’ın açıklamaları değer kaybını hızlandırdı

Değer kayıpları, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarla hızlandı. Erdoğan, ‘kur, faiz ve fiyat artışları üzerinde oyunlar oynandığını’ öne sürmüş, “Üretim, yatırım, istihdam, büyüme odaklı ekonomi politikasında ülkemiz ve milletimiz için en doğrusunu yapmakta kararlıyız. Kurun piyasadaki hareketlerini bunun için takipte özellikle kararlıyız. Yatırımı, üretimi, ihracatı bu yüzden teşvik ediyoruz. Felaket tellallarının gürültülerini bunun için dikkate almıyoruz. Mandacı iktisatçıların reçetelerine bunun için itibar etmiyoruz. Güçlü bir duruş sergileyerek girdiğimiz her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız” demişti.