Sanat

Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filminin adı belli oldu: Kuru Otlar Üstüne

21 Ocak 2020

En son Ahlat Ağacı filmine imza atan ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filminin isminin Kuru Otlar Üstüne olduğu açıklandı.



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