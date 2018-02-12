Nükleer tesisin bilgisayarını kullandılar

Rus bilim insanları, bir nükleer silah araştırma merkezinde Bitcoin madenciliği yaparken yakalandı
Geçtiğimiz yıl rekor artışı ile adından sıkça söz ettiren Bitcoin son aylarda durdurulamayan düşüşü ile gündemde. Yatırımcısına zor günler yaşatan Bitcoin yine ilginç bir habere konu oldu.
Geçtiğimiz haftalarda bir nükleer silah araştırma merkezinde çalışan bilim insanlarının tutuklandığı haberi Rus basınında yer almıştı. O bilim insanlarının neden tutuklandığı ise sonunda ortaya çıktı.
Rus bilim adamları, bir nükleer silah araştırma merkezinde Bitcoin madenciliği yaparken yakalandı.
Tesisin güçlü özelliklere sahip bilgisayarlarını kişisel çıkarları için kullanan bilim insanları gözlatına alındı.