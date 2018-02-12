Nükleer tesisin bilgisayarını kullandılar

Rus bilim insanları, bir nükleer silah araştırma merkezinde Bitcoin madenciliği yaparken yakalandı

Geçtiğimiz yıl rekor artışı ile adından sıkça söz ettiren Bitcoin son aylarda durdurulamayan düşüşü ile gündemde. Yatırımcısına zor günler yaşatan Bitcoin yine ilginç bir habere konu oldu.