Şehit İbrahim Ramadan bugün defnediliyor

1974’te Doğruyol’da öldürülen ve Kayıplar Komitesi’nin Tekke Bahçesi’ndeki kazılarında tek bir mezardan çıkarılan 5 kişi arasında bulunan İbrahim Ramadan, bugün askeri törenle Boğaz Şehitliği’ne defnedilecek.

İbrahim Ramadan için ilk tören, 1974’te başkanlığına seçildiği Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) önünde düzenlenecek.

KTAMS adını aldıktan sonra sendikanın ilk başkanı olan İbrahim Ramadan, Göçmenköy Camii’ne götürülmeden önce buraya getirilecek.

KTAMS’ın önündeki tören saat 08.45’te başlayacak ve anma töreninde Sendika Genel Başkanı Ahmet Kaptan bir konuşma yapacak.

Göçmenköy Camii’nde saat 09.30’da kılınacak cenaze namazının ardından İbrahim Ramadan, saat 10.00’da askeri törenle Boğaz Şehitliği’ne defnedilecek.

İbrahim Ramadan, Tekke Bahçesi’nde üzerinde “Önder İbrahim” yazılı bir mezarda bulundu. Ailesi 43 yıl boyunca onu Tekke Bahçesi’ndeki başka bir mezara giderek andı. Üzerinde “İbrahim Ramadan” yazan mezarda kimin ya da kimlerin olduğu ise henüz bilinmiyor.

Ailesinin verdiği bilgiye göre, Gençlik Gücü’nün de kurucularından olan, kendisi gibi şehit edilen ve yıllarca naaşına ulaşılamayan Hüseyin Ruso ile Küçükkaymaklı’da futbol oynayan İbrahim Ramadan, öldürüldüğünde 38 yaşında, evli ve dört çocuk babasıydı.

İbrahim Ramadan’la aynı mezarda bulunan İsmail Bekir de geçtiğimiz yılın Ekim ayında Boğaz Şehitliği’ne defnedilmişti.