Nüfus Kayıt dairesi’nde bir personelin covid-19 testi pozitif

Nüfus Kayıt ve Kimlik Dairesi Kimlik Başvuru Bölümü bir personelin covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle bir hafta kapatıldı.

İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Covid-19 Salgını ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğümüzde yapılan rutin PCR taraması sonucunda, bir personelimizin PCR test sonucu pozitif çıkmıştır.

Bu nedenle, sağlık riski yaratmadan Covid-19 tedbirleri doğrultusunda, 6 Ekim 2021 tarihinden itibaren Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü Kimlik Başvuru Bölümü bir hafta süre ile çalışmalarına ara vermiştir.

Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü Kimlik Başvuru Bölümü’nün kapalı olacağı dönemde, vatandaşlarımız kimlik başvurularını ikamet ettikleri bölgelere en yakın kaymakamlık veya bucaklardan yapabilecektir.

Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü Kimlik Başvuru Bölümü’nde yaşanan kapanma dışında kalan tüm bölümler hizmet vermeye devam edecektir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur