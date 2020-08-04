Dünya

Notre Dame Katedrali’nin devasa orgu 4 yılda temizlenecek

4 Ağustos 2020
org, Fransa, Notre Dame Katedrali

Fransa’da geçen yıl alevlere teslim olan Notre Dame Katedrali’nde bulunan ve Fransa’nın en büyük müzik aleti olarak bilinen org, yangından sonra temizlenme ve tamir işlemi için sökülmeye başlandı. Temizliğin 4 yıl süreceği belirtildi.

AKORT EDİLMESİ 6 AY SÜRECEK

Orgun, 4 yıl boyunca parça parça temizenip bakımı yapılacağı ve söz konusu işlemlerin ardından akort edilmesinin 6 ay süreceği aktarıldı.

BAZI ORG BORULARI ORTA ÇAĞ’DAN KALMA

Uzmanlar, orgun beş klavyesini, pedal panosunu ve bazıları 10 metreyi bulan 8 bin borusunu, hava akışını kontrol eden 109 durdurma düğmesini tek tek çıkartıp tamir edip temizleyecek. Parçalar, temizlik ve restorasyonun yapılacağı dev katedralin içindeki özel konteynerlerde yapılacak. 1403 yılında yapılan orgun borularından bazılarının ise Orta Çağ’dan kalma olduğu biliniyor.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of ABD’de bin 152 kişi hayatını kaybetti; Ölü sayısı 158 bine dayandı

ABD’de bin 152 kişi hayatını kaybetti; Ölü sayısı 158 bine dayandı

2 Ağustos 2020
Photo of Finlandiya Başbakanı Sanna Marin evlendi

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin evlendi

2 Ağustos 2020
Photo of Danimarka’da 60 kişiye “Örtünme Yasası’nı” ihlal cezası verildi

Danimarka’da 60 kişiye “Örtünme Yasası’nı” ihlal cezası verildi

2 Ağustos 2020
Photo of 11 bin çifti inceleyen yapay zeka, başarılı ilişkinin sırrını çözdü

11 bin çifti inceleyen yapay zeka, başarılı ilişkinin sırrını çözdü

2 Ağustos 2020
Photo of Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 18 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 18 milyonu aştı

2 Ağustos 2020
Photo of İsrail’de Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor

İsrail’de Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor

2 Ağustos 2020
Photo of Hindistan’da sahte içkiden ölenlerin sayisi 86’ya yükseldi

Hindistan’da sahte içkiden ölenlerin sayisi 86’ya yükseldi

2 Ağustos 2020
Photo of Issias Kasırgası Florida kıyılarına yaklaştı

Issias Kasırgası Florida kıyılarına yaklaştı

1 Ağustos 2020
Photo of Dünya geneli covid-19 vaka sayısı 17 milyon 902 bin

Dünya geneli covid-19 vaka sayısı 17 milyon 902 bin

1 Ağustos 2020
Photo of ABD’de Covid-19’dan ölümler 156 bini aştı

ABD’de Covid-19’dan ölümler 156 bini aştı

1 Ağustos 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı