Atun: Tefecilik tamamen ortadan kalkıyor

Cumhuriyet Meclisi, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı’nı oybirliğiyle onayladı. Tasarıya genel kurulda oylamaya katılan 32 milletvekili olumlu oy kullandı, 18 milletvekili toplantıya katılmadı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, ülke açısından önemli bir yasanın bugün onaylandığını ifade ederek, yasa tasarısının hazırlanmasında emeği geçen katkı koyan herkese teşekkür etti.

ATUN

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin tasarıya ilişkin raporunu komite başkanı Sunat Atun okudu. Atun, 8 yıl önce hazırlanmasında görev aldığı yasa tasarısı hakkında ayrıntılı bilgi vererek, ülkenin yeni reformlara da ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Bu yasa ile üç milat oluştuğunu vurgulayan Atun, sözlerine söyle devam etti:

“1- Tefecilik tamamen ortadan kalkıyor; 2- Referans Faiz kavramını Finansal dünyamıza kazandırmış oluyoruz Tüketici kredileri düzenlemesi ile ilk kez ülkemize getirdiğimiz bu uygulama, finansal kurumlar alanına da girmiş oluyor. Ve artık yüksek faiz dönemi kapanıyor; 3- İhbar Hakkı geliyor. Gayrı yasal olmasına Rağmen Tefeciden borçlanan olur ise, merkez bankasına şikayette bulunarak hem suçtan hem de sözleşmeden kurtulacak.”

Atun, komitenin çalışmaları hakkında da bilgi vererek, sık sık toplantılara katılarak kendilerine bilgi veren Özdil Nami’ye ve komite üyelerine teşekkür etti.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, uzun yıllardır bu yasa tasarısı üzerinde çalışıldığını ve oybirliğiyle geçecek olmasının özel sektördeki işletmeler için son derece önemli olduğunu söyledi.

Erhürman, yasa için birçok milletvekili ve ilgili tarafın çalıştığını, yasa ile ekonomi ve iş yaşamına olumlu yansımalar olacağını, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratma konusundaki adımlara destek niteliğinde olduğunu kaydetti.

Kendi kendine yeten bir ekonomi için herkesin tüm kesimlerin aynı fikirde olduğunu, bu yüzden özel sektöre, turizme, esnafa daha fazla katkı verilmesini talep ettiklerini, çünkü ne kadar katkı o kadar iş ve vergi olacağını ifade eden Erhürman, yasanın kendi kendine yeten bir ekonomi açısından önemli olduğunu söyledi.

UBP, DP, YDP Genel Başkanlarının salonda olmadığını ve bir süreden beridir yeni bir hükümet formülünün gündemde olduğunu ifade eden Erhürman, Ankara’ya ziyaretin seçim ve yeni hükümet için olup olmadığını bilmediğini, ancak bunların konuşulmasının, Kıbrıs Türk halkının iradesine duyduğu güvenin zedelenmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının özgüven sahibi bir halk olduğunu, Kıbrıs’ta özne olduğunu ifade ederek, doğru zeminde, Kıbrıs Türk halkının iradesinin tartışılmadığı bir ortam yaratılması gerektiğini, bu konudaki konuşmaların iradeye zarar verdiğini söyledi.

Bugün gerçekleşen hamleyi kabul edemeyeceklerini ifade eden Erhürman, bugünkü ziyaret ile ilgili kafalarda soru işaretleri olduğunu kaydetti.

Üzgün olduğunu ve bu saatten sonra ne konuşulur konuşulmaz bilemediğini ancak bunun Kıbrıs Türk halkının iradesine zarar verdiğini ifade eden Erhürman, hükümetin “yok oluşu” iddialarının üzerine “tuz biber ektiğini” söyledi.

Pandemi döneminde esnaf, turizm, yüksek eğitim, ekonomide ciddi hasarlar ortaya geldiğini, hükümetin hatalar yaptığını, bunun üzerine de irade sıkıntısı yaratıldığını ifade eden Erhürman, bugün çıkarılan yasanın önemli ve sevindirici olduğunu kaydetti.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, yasanın çok önemli olduğunu ancak memleketteki gelişmelerin yasayı gölgede bıraktığını söyledi.

Özyiğit, yasanın ülkedeki ciddi bir eksikliği dolduracağına işaret ederek, özellikle tefeciliğin önlenmesi konusunda ayrı bir önemi olduğunu kaydetti. Eksik olan yasaların da çıkarılması gerektiğini ifade eden Özyiğit, eksik yasaların da hazırlanması ve geçirilmesinin elzem olduğunu anlattı.

Yasanın önemli bir boşluğu dolduracağını, ancak denetimin de gerekliliğine işaret eden Özyiğit, ülkeye kontrolsüz ve denetimsiz girişlerin sürdüğünü, hükümetin de tüm uyarılara rağmen adım atmadığını savundu.

Özyiğit, pandemi olan bir dönemde daha güvenli açılmaları gerektiğini ancak denetimlerde ciddi sıkıntılar olduğunu ifade ederek, Güney’de de vakaların arttığını, dolayısıyla Türkiye’den de Güney’den de gelişlerin sağlık kurulları tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ülkede pandemi hastanesinin gerekliliğine işaret eden Özyiğit, hükümete istihdamlar konusunda eleştirilerde bulundu, işten çıkarılmaya çalışılan insanların yaşadığı sorunun çözülmesini istedi.

Taksicilerin sorunlarını da dile getiren Özyiğit, eğitim alanında alınması gereken önlemleri de anlattı, öğrencilerin ülkeye güven içinde gelebilmesi için gereken adımların atılması gerektiğini ifade etti.

Başbakan ve iki muhalefet partisi genel başkanının bugün Ankara’ya gittiğini ifade eden Özyiğit, Kıbrıs Türk halkının artık irade sahibi olduğunu, kendi kendini yönetebilecek, müzakere edebilecek, egemen bir toplum olduğunu söyledi, bunların göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

Özyiğit, bu ziyaretin çatı aday yaratmak için veya hükümet içinse ülkeye yazık edildiğini ifade ederek, daveti yapanları da davete icabet edenleri de kınadı, “Yeter artık bu toplumun geleceğiyle kimse oynamasın” dedi.

TOROS

CTP Milletvekili Fikri Toros da, yasa üzerine söz alarak, tefeciliğin önlenmesine ilişkin yasa üzerine iki ayı aşkın bir süre görüşme yaptıklarını ifade ederek, komitede yasanın tam bir uyum içinde geçtiğini kaydetti. Toros, Kıbrıs Türk ekonomisinin önünde her zaman bir finansman sorunu olduğunu ve bu sorunu çözecek bu yasaya verdikleri önemin ayrı olduğunu kaydetti. Toros, yasanın ülkeye önemli bir fırsat getireceğini ve şirketlerin önünü açacağına inanç belirtti.

MANAVOĞLU

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da, yasa tasarısı üzerine söz alarak, çok ciddi çok kapsamlı bir yasanın ortaya çıktığını söyledi. Reform niteliğinde bir yasa olduğunu ifade eden Manavoğlu, komitede yasanın ortaya çıkmasına ciddi emek harcandığını, yasanın yüksek faiz uygulamalarının önüne geçeceğini kaydetti.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, Meclis kürsüsünün sadece konuşma olsun diye konuşmak için değil, farkı ortaya konacak şekilde kullanılması gerektiğine inandığını ifade ederek, bakanlık olarak içinden geçilen zorlu süreci atlatmak için şeffaf bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, yüksek öğrenimi iyiye götürme çalışmalarını anlatarak, sıkıntıların çalışarak atlatılabileceğini, öğrenci sayısının düşmemesi için de bu yönde çalıştıklarını, kart uygulaması başlatacaklarını ifade etti ve bu süreci anlattı.

Herkesin ülkede sıkıntıların aşılması için bir şey yapması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, ülkede “birbirimizi aşağıya çekecek değil, başlatılan projelerin gelen tarafından devam ettirilmesine” ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak yaptıkları çalışmaların ülkede yüksek eğitime verdikleri önemi gösterdiğini ifade eden Çavuşoğlu, öğrenci akışının yükseleceğini öngördüklerini, bu yönde önlemler aldıklarını, rektörlerle görüştüklerini, okulların açılması öncesinde sendikalarla bir araya geldiklerini, ülkeye hizmet için çalıştıklarını vurguladı.

“Eğitimi yöneten biziz, sendikalar bizim öğretmenlerimizden oluşan paydaşımızdır” diyen Çavuşoğlu, ortak gailenin eğitimin geleceği olduğunu ve katkı yapan herkese açık olduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, güncel siyasi gelişmelere de değinerek, Kıbrıs Türk halkının temsilcilerinin her zaman her görüşmeyi yapabileceğini, bu yüzden parti başkanı için yapılan kınamaya karşılık kendisinin de bunu yapanı kınadığını kaydetti.

Ekonomik protokolün değerlendirilmesi için Başbakan’ın davet edildiğini, kendilerine de bu şekilde bilgi verildiğini, diğer parti başkanları için görüş belirtemeyeceğini ifade eden Çavuşoğlu, hükümette de muhalefette de istikrarlı olunması, Kıbrıs Türk halkının devletin kurumsal yapısını bozmadan iradesini zarar uğratmadan çalışılması gerektiğini, kendilerinin böyle yaptığını söyledi.

AMCAOĞLU

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da, yasaya emek veren katkı koyan başta komite üyeleri olmak üzere herkese teşekkür ederek, yasa üzerine değerlendirmeler yaptı. Amcaoğlu, pandemi sürecini yaşayan ve yakından takip eden biri olarak ülkede bu zor süreçte bile eğitim sağlık alanında ihtiyaçların ihalelerin binaların yapıldığını, bunlardan görmezden gelinebildiğini ancak sonucun değişmediğine işaret etti.

Maliye Bakanlığı olarak bu süreçte hiçbir ihtiyacı geride bırakmadıklarını, sıkıntıların aşılması için uğraşlar verdiklerini ifade eden Amcaoğlu, tüm sektörlere yönelik maaş destekleri verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından yasa tasarısı oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.