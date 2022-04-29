Norveç limanları Rus gemilerine kapatılıyor

Norveç’te devlet televizyonu NRK’de yayınlanan bir habere göre, Norveç hükümeti, Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar uygulayacak ve bu kapsamda ülkedeki limanlar Rus gemilerine kapatılacak, Rusya’dan deniz yoluyla yük taşımacılığı yasaklanacak.

Limanların Rus gemilerine 7 Mayıs’tan itibaren kapatılacağı, balıkçı gemilerinin ise yasak kapsamına dahil edilmeyeceği açıklandı.

Norveç’ten Ukrayna’ya 100 Mistral hava savunma füzesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçen ay Norveç parlamentosunda çevrim içi yaptığı konuşmada, Norveç hükümetinden, hava savunma füzeleri talep etmiş ve “limanlarını Rus gemilerine kapatma” çağrısında bulunmuştu.

Norveç Savunma Bakanlığı, 20 Nisan’daki açıklamasında Ukrayna’ya, Fransız yapımı yaklaşık 100 Mistral hava savunma füzesi gönderdiklerini duyurmuştu.