Telsim Freezone 8. Liselerarası Müzik Yarışması sonuçlandı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim iş birliğinde düzenlenen Telsim Freezone 8. Liselerarası Müzik Yarışması’nda En İyi Orkestra Ödülü Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin oldu.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yarışmanın finaline Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve üst düzey bürokratlar katıldı.
Sunuculuğunu Soydan Korkmaz ve İnci Moreket’in yaptığı Telsim Freezone 8. Liselerarası Müzik Yarışması, Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşti.
Telsim Freezone 8. Liselerarası Müzik Yarışması’nın sonuçları şu şekilde:
“En İyi Orkestra
1. Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Grup Varyant
2. Gazimağusa Türk Maarif Koleji
3. Polatpaşa Lisesi
En İyi İcra Performansı
Okul: Namık Kemal Lisesi
En İyi Sahne Performansı
Okul: Necat British College
En İyi Kadın Solist
1. Simay Vechi
Okul: Levent College Grup I
2. Fidel Güleçyüz
Okul: Gazimağusa Türk Maarif Koleji
3. Ezel Neşe
Okul: Güzelyurt Kurtuluş Lisesi
En İyi Erkek Solist
1. Saldıray Özarı
Okul: Lefkoşa Güzel Sanatlar Lisesi Grup Mutasyon
2. Mustafa Keresteci
Okul: Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi
3. Mirkan Çakır
Okul: Güzelyurt Meslek Lisesi
En İyi Enstrüman Performansı
1. Derviş Barut
Okul: Necat British College
2. Irmak Özberk
Okul: Lefkoşa Güzel Sanatlar Lisesi Grup Mutasyon
3. Deniz Besim
Okul: Türk Maarif Koleji
Raif Denktaş Özel Ödülü
Deniz Özkibar
Okul: Lefkoşa Türk Lisesi”