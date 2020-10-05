Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

2020 Nobel Tıp Ödülü, Hepatit C virüsüne yaptıkları keşiflerle önemli katkıda bulunan Harvey J. Alter, Michael Houghton ve Charles M. Rice’a verildi.

2020 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu.

Ödül komitesi Hepatit C virüsüyle ilgili önemli çalışmalara imza atan Harvey J. Alter, Michael Houghton ve Charles M. Rice’ı ödüllendirdi.

1989 yılındaki keşfin yanı sıra Hepatit virüsünün gen dizilimini de çıkaran bilim insanları 10 milyon İsveç kronu yani yaklaşık 8 milyon liralık ödülün de sahibi oldu.

Nobel komitesinden yapılan araştırmada, üç bilim insanının çalışmaları sayesinde siroz ve karaciğer kanserine yol açan Hepatit C’ye karşı yeni ilaçlar geliştirildiği ve milyonlarca kişinin hayatının kurtulduğuna vurgu yapıldı.