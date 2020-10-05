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Hırsıza 3.4 milyon dolar ceza

5 Ekim 2020
hırsızlık ceza






ABD’nin Teksas eyaletinde, 19 yıldır başkalarının eşyalarını çalarak internet üzerinden satan kadın 54 ay hapis ve 3 milyon 800 bin dolar para cezasına çarptırıldı.







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5 Ekim 2020

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