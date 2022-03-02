Nilsev Akalınlı için Gelir ve Vergi Dairesi’nde tören düzenlendi

Görev başında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Nilsev Akalınlı için Gelir ve Vergi Dairesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir ve Vergi Dairesi’nde Pazartesi günü öğle saatlerinde, görev başında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Gelir ve Vergi Amiri Özel Sektör Sorumlusu Nilsev Akalınlı için çalışmış olduğu dairede saat 11.15’de cenaze töreni düzenlendi.

Gelir ve Vergi Dairesi’ndeki törene Akalınlı’nın ailesinin yanı sıra, Maliye Bakanı Sunat Atun, Maliye eski Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı Koordinatörü Özdemir Kalkanlı, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Saadet Hüdaverdi, bazı bürokratlar ve çalışma arkadaşları katıldı.

Nilsev Akalınlı’nın ailesi ve mesai arkadaşlarının gözyaşlarını tutamadığı törende, Maliye Bakanı Sunat Atun da, Akalınlı’nın ailesi ve mesai arkadaşlarının yanına giderek taziyelerini iletti.

İmamın Kuran’ı Kerim okumasının ardından törene katılanlardan helallik istendi.

ATUN

Törende konuşan Maliye Bakanı Sunat Atun, ailesinin ve mesai arkadaşlarının acısını paylaştığını dile getirdi. Her uğurlamanın zor olduğuna dikkat çekti.

Atun konuşmasının devamında; “Nilsev Hanım, ömrü hayatında bu kadar insanın sevgisini kazanmış, kendini, hayatını, devlete, devlet hizmetlerine adamış son derece muhterem bir şahıs. Devlet elbette ki vefa edecektir. Hepimizin gönüllerinde iş disiplini, hanımefendiliği, devlete olan bağlılığı ile anılacak ve unutulmayacaktır. Ben bugün burada ettiğimiz duaların, ona rahmet ve cennet kapılarının açılmasına vesile olmasını diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Mekânı cennet olsun” dedi.

HÜDAVERDİ

Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Saadet Hüdaverdi ise mesai arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ve zor günler geçirdiklerini kaydederken, Gelir ve Vergi Amiri Özel Sektör Sorumlusu Nilsev Akalınlı’nın, devletini seven, aldığı her görevi layığıyla yerine getiren, görevine sadık, astlarına ve üstlerine saygılı, ekibini seven, koruyan, kollayan örnek bir insan olduğunu, onu asla unutmayacaklarını belirtti. Allah’tan rahmet diledi.

KESPER

Mesai arkadaşı Esra Kesper de, Nilsev Akalınlı’nın disiplinli, işine sadık, hiyerarşiye önem veren ama aynı zamanda çok da merhametli bir insan olduğunu ve onu asla unutmayacaklarını söyledi.

Gelir ve Vergi Dairesi’ndeki törenin ardından Nilsev Akalınlı’nın cenazesi Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.