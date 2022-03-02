Gürcafer: Böyle bir zamla ne turizm ne de üretim yapmak mümkün değil

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, “Böyle bir zamla ne turizm yapmak ne üretim yapmak mümkün değil” dedi, elektrikte yeni fiyat düzenlemesini “İflas için son dokunuş” olarak yorumladı.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, “Böyle bir zamla ne turizm yapmak ne üretim yapmak mümkün değil” dedi, elektrikte yeni fiyat düzenlemesini “İflas için son dokunuş” olarak yorumladı.

Gürcafer, “Yanlış politikalar nedeniyle buraya geldik” diyerek, enerji politikalarıyla ilgili ciddi bilimsel çalışma yapılarak, ucuz enerjinin nasıl sağlanabileceğine ilişkin proje üretilmesi gerektiğini vurguladı.

“Dünyada güneş ve rüzgarla enerji üretimi yapılıyor, biz bunların çok uzağındayız” şeklinde konuşan Gürcafer, “Kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenler tespit edilmeli. Muhalefet ve iktidar bu projelere sahip çıkarak, hayata geçirmeli” dedi.

Gürcafer, ülkede Enerji Üst Kurul’a ihtiyaç duyulduğunu, Kıb-Tek’in özerk bir yapıya kavuşturularak, siyasetten arındırılmasının da şart olduğunu söyledi.

Gürcafer, elektrik zammının birçok üründe pahalılığı da beraberinde getireceğini kaydetti.

Kaynak: Ada Basını