NİHAYET VİRÜSÜ AZDIRDINIZ!

Usta politikacılar zamana zemine göre yarattıkları olaylarla hem halkın dikkatini çekerler hem dikkatlerini dağıtırlar.. Buna karşın halk, önündeki koyunun ardından yürüyen sürü değildir.. Gerçek anlamda “liderler” bunu iyi bilirler. Nitekim çok yaşanmışlığı vardır.Yıllar yılı arkalarına aldıkları halk kitlelerinin önünde yürürlerken bayraktar gibi bir de dönüp bakarlar ki yapayalnız kaldılar! Rahmetlik Dr. Küçük de toplum liderliğini Denktaş’a, “artık zamanı geldi” diyerek böyle bir olayla devrettiydi.. Yıllar sonra da bir olağan seçimle Denktaş devrettiydi görevini yeni nesil genç politikacılara..

…TATAR koalisyon hükümeti bir rastlantı sonucu oluşmadı! Kudret Özersay bir rastlantı sonucu Tatar’ın yardımcısı görevini yüklenmedi! Eğer öyle sanılıyorsa yanlıştır! Çünkü halk bu iki genç kuşak insanını rastgele seçmedi! “Gençlikle dinamizmi” yan yana koyarak “yepyeni düzenler sağlayacakları umudunda seçti.. Kanlarına henüz alavere dalevere virüsünün karışmadığını, dolayısıyla “nereden buldun” diye soracaklarını, yıllar yılı toplumun ensesinde poza pişirerek şişinenlerle hesaplaşacaklarını umut ederek seçti..

PEKİ kaşarlanmış politikacı tiplerine karşılık, gençliği temsil eden Tatar’la Özersay Kıbrıs Türk halkına beklenenleri, umut edilenleri sunabildiler mi? Ki şimdilerde aynen o eskilerin kaşarlanmış politikacılar gösterisinde biri Başbakan diğeri yardımcısı bu iki genç insan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaydırlar! Dolayısıyla artık “vatan millet” için değil, birbirlerinin muhalifleri olarak seçmenden oy istemektedirler.. Tabi bu oy talebi eşyanın tabiatına zıt bir tutumda olamaz! Yeri geldiğinde birbirlerini karalamak zorunda kalmaları da kaçınılmaz ki doğrusu bu yönüyle bu seçim çok ama çok tuhaf!

NİTEKİM bu nedenle olmalı: Dinginliği süren, dünya aleme dönüp “bizde bulaş olmadı” diye lafazanlığı yapılan virüsü bile bu seçim nedeniyle azdırarak! Çünkü seçim sathı mailine düşüldü mü popülizm başlar! Popülizmin olduğu yerde “kurallar” değil, menfaatler geçerlidir.. Sonucu da ortada işte..

Milleti yasaklarla eve kapatıp virüsten korunmak kolay tedbirdi.. Ustalık ise “yasakları” azaltarak alınan tedbirlerle virüs bulaşını önlemekti.. Başarılamadı!

KISACA TAKILDIĞIM: (BRAVO Sn. ZURNACILAR.)

“En az Maraş kadar utancımız olması gereken…” Cümlesi tutun ki ilgili ve benzer sorunlar için de logo olacak bir deyiş! Çünkü 10 bin yatak kapasiteli, 45 oteli, 60 apart oteliyle falan bir turistik kenti 46 yıl kapalı tutarak virane haline getirmek ne dine sığardı ne imana!

Bu gerçeğe karşın yazık ki Maraş konusunda gaflete düştük! Ki sorun “Türk-Rum” düşmanlıklarıyla izah edilemezdi. Çünkü Maraş bir zamanlar içinde ikamet eden insanları, turistleriyle soluk alıyordu. Öysa biz o koca kenti önce insanlaştırdık soluğunu kesip boğduk, sonra da leşi kalmacasına kaderine teslim ettik.

Ben bu nedenle Maraş’a “utancımızdır” derim..

Kİ yıllar önce benzer yakıştırmayı “Yeni Boğaziçi Belediyesine bağlı “Salamis bölgesindeki kamping için de yapıyor sahilde o pisliklerle derbederliği ne zaman görsem gazetedeki “Köşemden” feryat kopartırdım!

Ki sorunu ilk yazanlardan şikâyette bulunanlardandım..

Galiba Sn. Boğaziçi Belediye Başkanına gelinceye kadar kimse bu sorunun üzerine gidemedi! İlk defa Başkan Mustafa Zurnacılar cesur bir kararla o güzelim sahilde öylesi bir rezaletin sürüp gitmemesi inanç ve kararında yıkım kararı verdiydi. Geçen gün de sahili gecekondu mahallesine çevirenlere son ihtarını yaparak, “zati eşyalarını almalarını, arabalarını karavanlarını bölgeden çekmelerini” duyurdu çünkü yıkım başlayacak..

Zurnacılar’ı gıyaben tanıyorum. Kendisiyle konuşmuşluğum falan olmadı. Fakat ne zaman Boğaziçi’nden geçsem Mağusa’nın yamacındaki bu köyü nasıl cicim bicim bir kent haline getirmekte olduğunu görüyor her defasında “bravo” diyorum. Ki yıllar önce bir halk plajı olarak devreye sokulan Silver Beach de eserlerinden biridir.. Tabi ki böyle bir Belediye için gerçekten de söz konusu “kamping” aynen Maraş benzeri vurgulamasıyla “utancı” olmalıydı! Mustafa Zurnacılar Sonunda “cesur bir kararla üzerine gitti ki şunu anladım.

Sn. Başkan sadece belediye görevlerini ifa etmiyor. Yurdunu, çevresini, insanları seviyor.. Onlara mezbeleliliği pisliği değil, güzeli mamur olanı sunuyor..

Yıllar yılı her hatırıma geldiğinde söz konusu kampingi (ki ilgisi yok) ne zaman kaldıracaksınız diyerek yazarken, Zurnacılar’ın katakulli dinlemeyerek sorunu neşterlemesini, öteki belediyelerin de ibret alması umuduyla tebrik ederim. Bu memleketin memleketini böylesi seven sevgisini icraata döken görev sahibi cesur insanlara daha çok ihtiyacı vardır.. Bir kez daha bravo diyorum. Ve “başkanın” söz konusu orman içindeki o alanı en iyi şekilde halka yeniden kazandıracağına inanıyorum..