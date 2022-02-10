Nicosia Motors Tenis Ligi 2.hafta grup karşılaşmaları ile devam ediyor

KKTF tarafından düzenlenen 2022 NICOSIA MOTORS TENİS LİGİ 12 Şubat Cumartesi günü oynanacak 2. Hafta grup karşılaşmaları ile devam ediyor.
2022 NICOSIA MOTORS Tenis Ligi 2. Haftasında Girne Amerikan Üniversitesi – Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü’nü konuk edeceği karşılaşma GAÜ kortlarında,
Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü arasındaki karşılaşma DAÜ kortlarında,
Pakan Spor Kulübü Derneği ve Lefkoşa Şehir Kulübü takımları Federasyon kortlarında karşılaşacak. Maçlar saat 10:00 da başlayacak.