Mağusa-Lefkoşa Anayolu’nda korkutan kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 16:40 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde, İbrahim HATİPOĞLU (E-59) yönetimindeki RB 522 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Demirhan’daki sürat kamerası önünde bulunan yaya geçidine geldiğinde dikkatsizliği sonucu o esnada yolu kuzeyden güneye doğru yaya olarak geçmekte olan Alara BENT(K-17)’e çarpmıştır. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan yaya Alara BENT, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.