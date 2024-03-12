Nicosia Motors Cup tamamlandı

Nicosia Motors Cup zevkli ve çekişmeli final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreni ile tamamlandı.
Kategorilerde oynanan final maçları ve oluşan sıralamalar şu şekilde;
14 YAŞ KIZ – Final
Almira Akşahin – Girne Umut Yerebakan 6/3 6/2
14 YAŞ ERKEK – Final
Asım Aras Astan – Baran Başaran 6/4 2/6 5/7
13+ KADINLAR –Final
Kayra Yüceer – Şengül Tilki 6/1 3/6 6/2
13+ ERKEKLER – Final
Toprak Berkol – Kaan Dönmez 6/4 1/6 2/6
NICOSIA MOTORS CUP SIRALAMALARI
8 Yaş Kırmızı Grup 1. Niyazi Akçın
8 Yaş Kırmızı Grup 2. Aybars Öncü
8 Yaş Beyaz Grup 1. Mikhail Zonov
8 Yaş Beyaz Grup 2. Çağer Emine Günser
9 Yaş Kız 1.Mevsim Metbulut
9 Yaş Kız 2.Anna Akınına
9 Yaş Erkek Beyaz Grup 1.Darıa Damırchı
9 Yaş Erkek Beyaz Grup 2.Bora Ramiz
9 Yaş Erkek Kırmızı Grup 1. Hasan Aren Çakartaş
9 Yaş Erkek Kırmızı Grup 2. Niyazi Akçın
10 Yaş Kız 1. Melin Akçın
10 Yaş Kız 2. Mania Bagheri
10 Yaş Erkek 1. Poyraz Vural
10 Yaş Erkek 2. Pars Ozan
12 Yaş Kız 1. Beren Başaran
12 Yaş Kız 2. Anastasiia Elshina
12 Yaş Erkek 1. Baran Başaran
12 Yaş Erkek 2. Erdal Arabacıoğlu
12 Yaş Karışık Çiftler 1. Beren Pilli / Deniz Varoğlu
12 Yaş Karışık Çiftler 2. Anastasiia Elshina / Emre Aleks Kural
14 Yaş Kız 1. Almira Akşahin
14 Yaş Kız 2. Girne Umut Yerebakan
14 Yaş Erkek 1. Baran Başaran
14 Yaş Erkek 2. Asım Aras Astan
14 Yaş Karışık Çiftler 1. Girne Yerebakan / Asım Aras Astan
14 Yaş Karışık Çiftler 2. Vera Gazi / Baran Başaran
16 Yaş Kız 1. Almira Akşahin
16 Yaş Kız 2. Sahil Ece Yerebakan
16 Yaş Erkek 1. Akay Ali Sağkanat
16 Yaş Erkek 2. Deniz Hüseyin Önen
13+ Kadın 1. Kayra Yüceer
13+ Kadın 2. Şengül Tilki
13+ Erkek 1. Kaan Dönmez
13+ Erkek 2. Toprak Berkol