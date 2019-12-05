Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda 1.Tur eşleşmeleri belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilecek olan Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda 1.Tur eşleşmeleri belli oldu.

KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimi sonucu eşleşmeler belirlendi. Kupada 1.Tur maçları 28 Aralık 2019 Cumartesi günü oynanacak.

Eşleşmeler şöyle;

Cihangir GSK – Dörtyol SK

Türk Ocağı Limasol – Çanakkale TSK

Karşıyaka ASK – Baf Ülkü Yurdu

Yalova SK – Binatlı YSK

Düzkaya KOSK – Görneç KSK

Yenicami AK – Doğancı SK

Dörtyol SK – Gençlik Gücü TSK

Lapta TBSK – Merit Alsancak Yeşilova SK

Gönyeli SK – Maraş GSK

Hamitköy ŞHSK – Esentepe KKSK

Mormenekşe GBSK – Lefke TSK

Bostanıc Bağcıl SK – Doğan Türk Birliği

Göçmenköy İYSK – Girne Halk Evi

Küçük Kaymaklı TSK – Yonpaş Dumlupınar TSK

Mesarya SK – Çetinkaya TSK

L. Gençler Birliği SK – Mağusa Türk Gücü