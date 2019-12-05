Fransa’da grevler hayatı durma noktasına getirdi

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden on binlerce kişi ülke genelinde hayatı adeta felce uğrattı, polisle göstericiler arasında arbede yaşandı.

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla çok sayıda sektör süresiz greve giderken, ülke genelinde hayat adeta felç oldu.

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlattı.

Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını ve ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62’den 64’e çıkarmayı öngörüyor ve onlarca sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Greve gidenler arasında, Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.

Grevler kapsamında bugün ülke genelindeki okulların yüzde 65’inde eğitime ara verildi.

Paris’te 16 metro hattının 11’i hizmet vermezken, 5’inde ciddi aksamalar yaşanıyor. Banliyö trenleri ve otobüslerde de gecikmeler meydana geliyor.

Hızlı tren seferlerinin yüzde 90’ı, diğer tren seferlerinin yüzde 97’si yapılmıyor. Ayrıca Air France’ın ülkedeki uçuşlarının yüzde 30’u iptal edildi.

Başkent Paris yanında diğer kentlerde de toplu taşımada büyük aksamalar yaşanıyor.

Macron, bir süre yurt dışına çıkmayacak

Bugün başta Paris’te olmak üzere ülke genelinde düzenlenen gösterilerde eylemciler, Macron yönetiminin emeklilik reformundan vazgeçmesini talep ediyor.

Polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı

Başta Paris olmak üzere ülkedeki birçok kentte toplanan göstericilerle polis arasında ilk arbede haberi Lyon’dan geldi. Kentte toplanan göstericilere polis sis bombası ile müdahalede bulundu.

Nantes’ta 20 bin kişinin katıldığı gösteride polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Rennes kentinde de polis ile göstericilerin arasında gerginlik yaşandı.

Paris’te olağanüstü güvenlik önlemleri

Başkent Paris’te polis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın etrafında barikat kurarak yoğun güvenlik önlemleri aldı. Başkentte güvenlik için 180’i motorlu 6 bin polis görevlendirildi.

Paris’teki Gare du Nord tren istasyonunda toplanan eylemciler Nation Meydanı’na yürüyecek.

Emniyet kaynakları şu ana kadar 18 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Sarı yeleklilerin de katıldığı gösteriler dolayısıyla, ülkenin sembolü Eyfel Kulesi kapatıldı, hızlı tren seferlerinin büyük kısmı iptal edildi.

Yerel medyaya göre, Paris’teki ilk ve orta öğrenimde görev yapan öğretmenlerin yaklaşık yüzde 80’i iş bıraktı.

Gösteriler ve grevler, ülkenin en büyük işçi sendikası Genel İşçi Konfederasyonu başta olmak üzere çok sayıda işçi ve polis sendikasının yanı sıra sarı yelekliler tarafından da destekleniyor.

Geleneksel olarak tepkilerini grev ve eylem yoluyla dile getiren Fransızlar, daha önce de birçok grev yaptı. Hafızalara kazınan 1995’te 3 hafta süren grevde ise hayat adeta durma noktasına gelmişti.

Bugün başlayan grevin 1995’tekinden daha geniş katılımlı olacağı tahmin ediliyor.