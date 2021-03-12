Sanat

NFT eser tarihi rekor kırdı

12 Mart 2021
NFT





Christie’s adlı müzayede evi, Beeple olarak tanınan Mike Winkelmann’ın NFT olarak üretilen dijital kolajının jpg versiyonunu, pek çok tanınmış sanatçının fiziksel eserlerinden daha yüksek bir değere sattı. “Everydays: The First 5,000 Days” eserin 69,4 milyon dolara (yaklaşık 523 milyon Türk lirası)  satıldığı ve Beeple’ın “yaşayan en değerli üç sanatçı arasına girdiğini bildirildi. Christie’s, aynı zamanda ilk kez kripto para biriminlerinin açık artırmada bir sanat eseri için ödeme yapmak için kullanıldığını açıkladı.





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12 Mart 2021


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