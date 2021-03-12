NFT eser tarihi rekor kırdı

İngiltere’nin başkenti Londra’da yer alan Christie’s Müzayede Evi, Beeple olarak bilinen Mike Winkelmann tarafından yapılan dijital sanat eserini, 25 Şubat’ta başlayan açık artırmanın ardından 69,4 milyon dolara sattığını duyurdu.

EN PAHALI NFT

“Everydays: The First 5,000 Days” adlı kolaji büyük bir müzayede evi tarafından satılan ilk dijital eser olarak tarihe geçerken Beeple’ı yaşayan en büyük üç sanatçı arasına yerleştirdi. Bu alanda ilk iki sırada Jeff Koons ve David Hockney yer alıyor. Jpg formatındaki eser , aynı zamanda bir açık artırmada satılan en pahalı NFT olma özelliğini de taşıyor.

NFT NEDİR?

Non-Fungible Token (NFT-değiştirilemez para) değiştirilemez ve benzersiz bir nesneyi temsil eden özel bir kriptografik simge türüne deniliyor. NFT’nin ayrıntıları blockchain (blok zinciri) olarak bilinen bir dijital defterde kaydedilere bir dijital eserin gerçek olduğunun doğrulanmasına yardımcı oluyor.

İLK KEZ KRİPTO PARA MÜZAYEDEDE KULLANILDI

Christie’s Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aynı zamanda ilk kez kripto para biriminin açık artırmada bir sanat eseri için ödeme yapmak için kullanıldığını açıkladı. Bununla birlikte, kripto ile şifrelenen o Everydays: The First 5000 Days adlı eser kripto para gibi değerli verilerin saklandığı blockchain teknolojisi ile kayıt altına alındı. Bilgiler ise eseri kripto parayla satın alan ve ismi açıklanmayan kişiye aktarıldı.

YAPIMI 13 YIL SÜRDÜ

Dijital eser, Beeple’ın 2007 yılından 2021 yılına dek 13 yıl boyunca her gün birini ürettiği 5000 farklı resimden oluşuyor. Kolajda Donald Trump ve Mao Zedung gibi siyasi liderlerin sürreal çizimlerinin yanı sıra Pokemon ve Mickey Mouse gibi çizgi film karakterleri de yer alırken güncel olayları aktaran desenler de görülebiliyor.

SANAT TARİHİNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI

Bununla birlikte Beeple, rekor satışa ilişkin yaptığı açıklamada, “Sanatçılar 20 yıldan fazla bir süredir eserlerini oluşturmak ve dağıtmak amacıyla internettler ve yazılım-donanım sistemleriyle oldukça haşır neşirler. Ancak, bir sere sahip olmak için hiçbir zaman bu şekilde kullanılmadı. NFT aracılığıyla şimdi bu durum değişti. Sanat tarihinde yeni bir dönemin başlangıcına tanık ettiğime inanıyorum” dedi.

100 DOLAR BAŞLANGIÇ FİYATIYLA SUNULDU

Diğer taraftan, 100 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulan eseri satın almak için 11 ülkeden teklif yapıldı. Christie’nin web sitesinde aktarılana göre, açık artırmanın son anlarında yaklaşık 22 milyon oy kullanıldı. son bir saatte 180 teklif verilirken, en yüksek fiyat 69 milyon doları geçti. Son saniyelerde en yüksek teklif 30 milyon doların altındayken, tekliflerin gelmeye devam etmesi üzerine teklif süresi iki dakika uzatıldı ve rakam da hızla arttı.

NFT, DAHA ÖNCE BİRÇOK ETKİN İSİM TARAFINDAN KULLANILDI

Öte yandan, daha önce Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey, ilk tweetini, çevrimiçi açık artırmasında NFT olarak sundu, 2,5 milyon dolara kadar teklif aldı, geliri ise hayır kurumlarına bağışlama sözü verdi. Rock grubu Kings of Leon, son albümlerinin kripto ile şifrelenmiş bir versiyonu piyasaya sürdü. Bir blockchain şirketi ise İngiliz sanatçı Banksy’nin Moronlar adlı eserini yakıp, ardından değiştirilemez dijital bir versiyonunu oluşturdu.