Spor

Neymar Limasol’dan ev aldı

7 Ağustos 2019

Brezilya’lı yıldız futbolcu Neymar Jr, Limasol’da yapımı devam eden bir gökdelenden rezidans satın aldı

Fransa’da Paris Seint German (PSG) forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Neymar Jr, Kıbrıs’tan ev aldı. Bir dönem Barcelona forması da giymiş olan yıldız futbolcunun artık Limasol’da rezidansı var.

Brezilya’lı oyuncu, yapımı halen Limasol’da devam eden ve 2020 Aralık ayında sahiplerine teslim edilecek olan bir gökdelenden rezidans sahibi oldu.

Dünyanın önde gelen rezidans ve seyahat bilgilendirme sitesi olan “abudhabi2” internet sayfasından yapılan haberde rezidansın yapımını sürdüren İsrail’li müteahhit ile görüşen Neymar Jr’ın babası ve ayni zamanda menajeri Limasol’daki rezidansı Neymar Jr adına satın aldı.

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