New York’ta ürküten koronavirüs kareleri

ABD’de koronavirüsten en fazla etkilenen eyalet konumundaki New York’ta yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanlarının sayısı 100 bini geçerken, virüs nedeniyle 2 bin 624 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede normalin üzerindeki ölümler nedeniyle New York şehrinde de morglar doldu, koridorlarda ceset torbaları bekletilmeye başlandı.

Brooklyn Hastanesi’nde de ölümlerin daha da artması nedeniyle konteyner morg kuruldu.

Cenazeler taşınırken morgun çevresi tel örgüyle kapatıldı.

New York şehrinde, morg kapasitesinin ek çadır ve mobil morglarla yaklaşık 4 kat artırıldığı bildirilmişti.

Yetkililer gelişmelere bağlı olarak, ilerki günlerde morg kapasitesini daha da artırabileceklerini kaydetmişti.