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KıbrısOnAir 5. yıl özel konseri bu akşam

5 Nisan 2020
KıbrısOnAir
Arda Gündüz

Corona virüsü salgını nedeniyle evlere kapanan sanatçılar KıbrısOnAir aracılığıyla dinleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

Kıbrıs On Air’ın da beşinci yıl dönümü olması sebebiyle farklı bir anlam kazanan Arda Gündüz konseri bu akşam saat 21.00’da gerçekleşecek.

Kıbrıs OnAir Kurucu Üst Yöneticisi Engin Bulut ”#EvdeKal konserlerimiz artarak devam edecek. Birçok isimi sosyal Networkümüz aracılığı ile sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



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