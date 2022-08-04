New York’ta çocuklar kırmızı Putin heykeliyle eğlendi

Dünyaca ünlü Central Park, ilginç bir heykele ev sahipliği yapıyor. ABD’nin New York kentindeki parka getirilen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i tasvir eden kırmızı heykel, ziyaretçilerin hızla favorisi oldu.

Fransız sanatçı James Colomina’ya ait heykel, çocukların da ilgi odağı haline geldi.

Heykelde Putin, bir tanka binerken görülüyor.

Kırmızı renkli eserleriyle bilinen Colomina, Putin’le ilgili çalışmasını ilk olarak Fransa’nın başkenti Paris’teki Lüksemburg Bahçesi’nde 23 Haziran’da tanıtmıştı.

Sanatçı, çalışmasıyla “savaşın saçmalığını” ortaya koymayı amaçladığını söylemişti.

Çocuklar, “Kırmızı Vladimir Putin Heykeli”yle oynarken pek çok yetişkin de fotoğraf çekti.

Park ziyaretçilerinden Maryham Yaacoub, “Bence bu bir kişinin fikrini ifade etmesinin ve dünyada olup bitenlerden memnun olmayan birçok insan bulunduğunu göstermenin iyi bir yolu” dedi.

Kiev’deki Putin heykeli kaldırılmıştı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Putin’e benzetilen heykel, tartışmalara yol açmıştı.

Kiev’deki bir meydanda mayısta “Kendini Vur” adlı paslı çelikten yapılma heykelde, Putin’e benzetilen bir figür ağzına silah dayamış şekilde tasvir edilmişti.

Eseri tasarlayan Dmitryo Iv, “İlk başta Rusları öldürmeye devam etmeleri için askerlerimizi motive edecek bir şey yaratmayı düşünmüştüm” demişti.

Yetkililerden izin almadan yerleştirilen ve yapımı neredeyse bir ay süren heykel, yaklaşık 8 saat sonra kaldırılmıştı.