Kremlin: Ukrayna’yla barış anlaşması imzalamaya hazırız

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya’nın Ukrayna’yla barış anlaşması imzalamaya hazır olduğunu söyledi.

Peskov dün basın mensuplarına verdiği demeçte “Ukrayna tarafı şartlarımızı biliyor” dedi:

Öyle veya böyle şartlarımız yerine getirilecek. Rusya kendi koşullarına göre görüşülen bir çözüme hazır.

24 Şubat’ta başlayan savaşın ardından Moskova ve Kiev, martta barış görüşmeleri yapmıştı.

29 Mart’ta İstanbul’da bir araya gelen taraflar, bir anlaşmaya varamamıştı. Moskova, Ukrayna’yı Rus ordusunun işlediği iddia edilen savaş suçlarını görüşmeleri baltalamak için kullandığını öne sürmüştü.

Peskov, İstanbul’daki toplantıda yaşanan anlaşmazlıkları çözmeye yakın olduklarını hatırlattı.

Ukrayna ise müzakerelerin ancak Rusya mağlup edildikten sonra devam edebileceğini savunuyor.

162. gününe giren savaşta, Birleşmiş Milletler’in ay başında açıkladığı verilere göre 5 bin 327 sivil yaşamını yitirdi. Yaralı sayısı 7 bin 257’yi buldu. BM, sivillerin genellikle topçu ateşi, roket, füze ve patlayıcılar yüzünden zarar gördüğünü bildiriyor.

Kayıp ve yararlı sayısının daha fazla olduğu düşünülüyor.