New York 14 ayın ardından normale döndü

AŞILANANLAR VE AŞILANMAYANLAR AYRI YERLERDE OTURACAK

Ayrıca, ABD’nin ana beyzbl ligi Yankees ve Mets maçının da aşılanan bilet sahipleri tarafından maske ve sosyal mesafe olmaksızın istedikleri gibi oturarak izlenebileceği duyudu. Bununla bilikte hem Citi Field hem de Yankee Stadyumu’nda aşı olmayanlar için ayrı bölümler olacağı ve burada 2 metre sosyal mesafe ve maske uygulamasının devam edeceği belirtildi.