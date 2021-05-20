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New York 14 ayın ardından normale döndü

Sosyal mesafe ve maske kaldırıldı, işletmeler tam kapasiteyle açıldı

20 Mayıs 2021
New York normale döndü





ABD’nin New York kentinde, pandemi öncesi normale dönme yolunda en büyük adım atıldı. Bu kapsamda tamamen aşılanan kişilere maske ve mesafe zorunluluğu kaldırıldı. Restoran, müzeler, kafeler, barlar ve sinemalar tam kapasiteyle açıldı. New York City Belediye Başkanı Bill de Blasio, “New Yorklular nihayet daha fazla özgürlüğe sahip olabilecekleri bir noktaya ulaştılar. Bunu aşı yaptırarak kazandılar” ifadelerini kullandı.





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20 Mayıs 2021


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