Cyprus Hair Center – Saç Ekimi Nedir?

Yaşlanmaya veyahut strese bağlı ilerleyen dönemlerde insanların kafatasında oluşan saçların kaybı meydana gelmesi ile birlikte birçok kişi DHI saç ekimi hizmeti alır. İnsanların saçları kendilerinin süsü veyahut bakımı olarak nitelendirildiği için saç dökülmesi oldukça can sıkıcı bir durumdur. Bu yüzden kişilerin kendilerini rahat ve özgüvenli hissetmeleri için saç ekimi hizmeti almalıdırlar. Kıbrıs saç ekimi bu konuda kişilere özel hizmet sunar.

Saç ekimi kafatasında hiç saç bulunmayan veyahut seyrek saç bulunan kişilere uygulanarak saç kökünün aktif olarak çalışmasını ve köklerin cerrahi yöntemlerle birlikte nakledilmesi sağlanır. Saç ekim operasyonu tamamen kişiye özel olduğu için bu hizmet alacağınız zaman cerrahi operasyona bağlı olarak tedavi altına alınmanız gerekir. DHI saç ekimi hizmetinde alanında uzman kişiler ile birlikte tedavi yöntemlerinin başlatılması saç köklerinin uzun süreli olarak aktif olmasını sağlar. Böylelikle kalıcı bir şekilde doğal görünüme sahip saç elde edilebilir.

Cyprus Hair Center – Kimdir? Türkiye’nin En İyi Saç Ekimi Merkezi Kıbrıs’ta

Türkiye’de saç ekimi için yer aramakla zaman kaybetmeyin. Kıbrıs saç ekimi’nde yapılan saç ekimlerini ÖMÜR BOYU garantiliyor. Firmamız, dünyanın 62 ülkesinden gelen, 52.000’den fazla hastaya başarılı bir şekilde saç ekimi gerçekleştirmiştir. Amerika’dan Japonya’ya kadar uzanan bu üne bu güne kadar yaptığı başarılı operasyonlar ile ulaşmıştır.

Cyprus Hair Center profesyonel kadrosuyla Kıbrıs’ta sizleri bekliyor.

Safir Ekimi

Saç ekim hizmeti her zaman kişiye özel şekilde yapılacağı için bu konuda Kıbrıs saç ekimi olarak kişiye özel kafa yapısına göre saç ekim işleminin uygulanması yapılır. Yaygın olarak kullanılan safir bıçaklar ile yapılan saç ekim hizmetine safir ekimi denir. Alüminyum oksitten üretilen bıçaklar yardımıyla saç ekim hizmetinin gerçekleştirilmesi ve böylece tamamen doğal maddelerin kullanılma kişinin kafatasının zarar verilmemesi için tercih edilir.

Bu hizmeti DHI saç ekimi hizmetinde isteyebilirsiniz. Kristal yapıdan üretildiği için normal çelik bıçaklardan yüzlerce kat daha sert ve keskinlikleri ile birlikte uzun süreli muhafaza edilebilmesi sayesinde safir ekim günümüzde daha çok tercih edilir. Aşamalı işlemlerden geçilerek kusursuz bir saç ekimi hizmetinin yapılabilmesi için Kıbrıs saç ekimi firmasından hizmet alarak kendi saç stilinizi oluşturabilirsiniz.

Safir Ekimi Nasıl Yapılır?

Günümüzde kişilerde estetik kaygının artması ile birlikte kişiler dış görünüşleri ne değiştirmek ve birçok farklı yöntemler ile kendi stilini oluşturmak için belirli yöntemlere başvururlar. Özellikle de erkeklerin sorunu olan kellik problemi oldukça can sıkıcı bir sorundur. Bu konuda erkekler Kıbrıs saç ekimi hizmeti alarak saç stilleri oluşturulabilir ve uzun süreli kafatasında saçlık sağlanabilir.

DHI Saç Ekimi Temel Aşamaları

Bu konuda günümüzde yaygın olarak kullanılan safir ekimi birçok kişinin tercih ettiği yöntemlerden birisi olmakla birlikte Kıbrıs saç ekimi fiyatları hakkındaki bilgi alabilirsiniz. DHI saç ekimi hizmeti ile neredeyse aynıdır. Safir saç ekimi hizmetinde saç köklerinden alınan donör yardımıyla mikro motor kullanılarak manuel yöntemler ile birlikte saç sisteminin moleküler yapıda kısa süre içerisinde alınmasına imkan sağlanarak saç ekimi gerçekleştirilir.

Alınan saç kökleri doktorlar tarafından istenilen yön ve açıda belirlenen sıklıkta kanallara yerleştirilebilir. Bu işlem saç ekimi işleminin en önemli aşamaları olduğu için alanında uzman saç ekimi hizmeti veren firmalardan yardım almanız daha doğru olacaktır. Bu konuda Kıbrıs saç ekimi alanında uzman cerrahlarla birlikte hizmet vermektedir.

DHI Saç Ekimi Kimlere Uygundur?

DHI saç ekimi kafatasında hiç saç kalmamış veyahut saç dökülme işlemi hızlı bir şekilde gerçekleşen hastalara ve kişilere uygulanarak saç ekimi hizmeti verilmelidir. Saç ekim hizmeti kişinin kafatası yapısına uygun şekilde tasarlanarak kişi uygun olarak hizmet verilmelidir. Bu konuda Kıbrıs saç ekimi fiyatları hizmetini değerlendirebilirsiniz.

Saç Ekimi Öncesi Bilinmesi Gerekenler

Saç ekimi operasyonlarında an önce en az 1 hafta önce doktorunuza müracaat edip gerekli tedbir ve bilgileri edinmeniz gerekir. Tabi ki bu konuda fiyatları da değerlendirerek, Kıbrıs saç ekimi fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu bilgiler

Sigara ve alkolü en az bir hafta önceden bırakmış olmanız gerekir.

Ameliyat işleminden 1 hafta önce kandaki pıhtılaşmayı önleyen aspirin, heparin, gibi ilaçların kullanımı kanama artışına sebebiyet verebileceği için kullanılmamalıdır.

Operasyon sırasında rahatlıkla giyip çıkarabileceğiniz elbiseleri tercih etmeniz daha kolay olacaktır.

Kronik ve şeker hastalıkları olan kişiler operasyona gelmeden önce mutlaka bir şeyler atıştırıp gelmelidir.

Bu konuda Kıbrıs saç ekimi firmasından bilgi ve hizmet alabilirsiniz.

Saç Ekimi Sonrası Bilinmesi Gerekenler

Kafatasında oluşabilen yaralar zamanla kabukla şıp tüküreceği için güneş ışınlarından uzak durulması gerekir.

Sürekli olarak terleyebileceğiniz işleri ara verip güneş ışınlarından ve çok sıcak çok soğuk ortamlardan uzak kalmanız gerekir.

İlk üç gün boyunca kafatasının herhangi bir su veya sıvıyla temas etmemesi gerekir.

Saç ekilen bölgenin herhangi bir darbe veyahut bir cisimle temas edilmemesi gerekir

Bu konuda tecrübeli ve bilgili saç ekimi hizmetinin yanı sıra uygun fiyatlı saç ekim hizmeti almak istiyorsanız Kıbrıs saç ekimi fiyatları firmasındaki fiyat aralıkları değerlendirebilirsiniz.

Saç Ekimi Fiyatları

Saç ekim müdahalesi cerrahi işlem gerektirdiği için alanında uzman cerrahi kişiler tarafından bu işlemlerin yapılması gerekir. Tabi bunun yanı sıra uygun fiyat aralığı önemlidir. Bu konuda Kıbrıs saç ekimi fiyatları sizlere yardımcı olmaktadır. Saç ekim fiyatları ekilen bölgenin genişliğine ve saçtaki tel sayısına göre değerlendirilir.

Cyprus Hair Center İletişim Bilgileri;

Telefon : 0533 832 60 73

Whatsapp : 0533 832 60 73

E-mail : [email protected]