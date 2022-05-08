“Network ağım geniş kitlelere ulaşmamı sağladı”

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi, fotoğraf sanatçısı ve sosyal medya fenomeni Altuğ Galip’i ağırladı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdikleri etkinlikte Altuğ Galip sosyal medyanın nasıl yönetileceği konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Konuşmasında, sosyal medya platformlarının özelliklerine de değinen Altuğ Galip İnstagram’ın bu alandaki öncülüğüne vurgu yaptı. Özellikle 2012’de Facebook’un Instagram’ı satın almasıyla gerçek bir patlama yaşandığına değinen Altuğ Galip, “o dönemde ben de network ağımı genişlettim. Dünyanın birçok yerinden edindiğim arkadaşlarımın da yardımıyla daha geniş kitlelere ulaşmaya başladım. Daha çok insana ulaştıkça dünyanın uzak yerlerinden davetler almaya başladım” dedi.

Bazı ülkelerin Turizm Bakanlıkları altında yapılanan “tourism board” lardan; ülkelerin ya da belirli bir şehrin veya bölgenin fotoğraflarını çekip sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak tanıtımını yapmak üzere davetler aldığını belirten Altuğ Galip, sosyal medyanın çok az bütçelerle tanıtım yapmaya olanak tanıdığına vurgu yaptı.

20’ye yakın İnstagram sayfası ve milyonları bulan takipçi sayısı üzerine deneyimlerini paylaştığı konuşmasında Altuğ Galip öğrencilere sosyal medyada kendilerini nasıl gösterebilecekleri ve takipçi sayılarını nasıl arttırabileceklerine dair ipuçları da verdi.

Etkinlik, Altuğ Galip’in öğrencilerden gelen yoğun soruları cevaplamasıyla son buldu.