DAÜ voleybol takımları şampiyonluk kupalarını topladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ Voleybol Takımları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen farklı yaş gruplarındaki liglerde farkını ortaya koyarak, toplam 8 kategorinin yer aldığı müsabakalarda, tamamlanan 7 kategorinin 5’inde şampiyonluğu elde etti. 8. kategori olan yıldız kızlar kategorisi sürerken, DAÜ Yıldız Kızlar Voleybol Takımı bu kategoride de finalde şampiyonluk mücadelesi veriyor. DAÜ Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, 10 Mayıs’ta DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda oynanacak final müsabakasının ikinci ayağında Karpaz Gate Marina ile karşılaşacak.

DAÜ’nün Yenilgisiz Şampiyonları

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen ligler, Aralık ayında Büyükler ve Küçükler kategorisinde oynanan karşılaşmalarla başladı. DAÜ Büyük Kadınlar Voleybol Takımı sezonu yenilgisiz şampiyon olarak tamamlarken, Rauf Denktaş Kupası’nı ve Süper Kupa’yı da DAÜ’ye getirdi. DAÜ 15 Yaş Altı Erkekler Voleybol Takımı finalde Çamlık Spor takımını oynanan iki final müsabakasında da mağlup ederek sezonu yenilgisiz şampiyon olarak tamamladı. DAÜ Genç Erkekler ve Kadınlar Voleybol Takımları liglerini yenilgisiz şampiyon olarak tamamladı. DAÜ Yıldız Erkekler Voleybol Takımı da yenilgisiz şampiyon oldu.

DAÜ 14 Yaş Altı Kızlar Voleybol Takımı, klasman grubunu üçüncü tamamladı. DAÜ Büyük Erkekler Voleybol Takımı da yalnızca 17 yaş ortalamasıyla oluşturduğu genç kadro ile ligi üçüncü tamamlayarak, uzun yıllar bir arada oynayacak ve KKTC voleybolunun geleceği için önem taşıyan bir takım oluşturdu. DAÜ Yıldız Kızlar Voleybol Takımı’nin, finalde şampiyonluğu elde etmesi halinde DAÜ 8’de 6 yaparak önemli bir başarıya imza atmış olacak. DAÜ Büyük Erkekler Voleybol Takımı’nın antrenörlüğünü Ecevit S. Cankat, Büyük Kadınlar – U14 – U16 – U18 Erkek ve Kız Takımları’nın antrenörlüğünü Kemal Derebey, U15 – U17 – U19 Erkek ve Kız Takımları’nın antrenörlüğünü de Hasan Küdenler yürütüyor.