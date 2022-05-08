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48 yeni vaka

8 Mayıs 2022
kktc koronavirüs







“Toplam 13.007 test yapıldı, 48 pozitif vakaya rastlandı ”




Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.007 olup, 48 pozitif vakaya rastlanmıştır”



29 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

8 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.007

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 48

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.843.479

Toplam Vaka Sayısı: 94.080

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.285

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 561

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 5

Karantinadaki Vaka Sayısı : 555

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :



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8 Mayıs 2022


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