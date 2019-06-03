Netflix, La Casa De Papel’in 3. sezon fragmanını yayınladı

Birkaç yıl öncesinin en popüler dizilerinden olan ve hala adından söz ettiren La Casa De Papel’in 3. sezonu için geri sayım sürerken, dizinin 19 Temmuz’da karşılaşacağımız yeni sezonunun fragmanı yayınlandı.

Netflix üzerinde yayınlanmasıyla birlikte tüm dünyada beğenilen La Casa De Papel dizisinin 3. sezonu ile ilgili yeni bir fragman yayınlandı. İlk iki sezonda soygunun bittiğini düşündüğümüz zaman bu sezonun biraz daha durağan geçebileceğini düşünebilirsiniz ancak beklenenin aksine dizi yapımcıları, en az ilk iki sezonda olduğu kadar yüksek aksiyonlu bir sezon hazırlamış durumdalar.

Fragmana geçmeden önce dizinin karakterleri konusunda ufak bir bilgilendirme yapmak gerekirse, ilk iki sezonun kemik kadrosunun neredeyse tamamının korunduğunu söylemek mümkün. Profesör, Tokyo, Nairobi ve Raquel Murillo gibi isimlerin yanı sıra diziye bazı yeni karakterler de geliyor. Bogota, Tamayo, Alicia gibi karakterler dizinin üçüncü sezonuna dahil olurken, dizinin yönetmenliğine de Jesús Colmenar devam ediyor.

Dizinin yayınlanan fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Fenomen dizinin üçüncü sezonu 19 Temmuz’da yine Netflix üzerinden seyircilerle buluşacak.