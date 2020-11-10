Netflix geleneğe yenik düştü: Gerçek zamanlı yayın testi başladı

Dijital yayın platformu Netflix, “Direct” isimli geleneksel televizyon kanalı gibi yayın yapma özelliğini Fransa’da test etmeye başladı. Platform üzerinde izlemek amacıyla içerik bulmakta zorlananları hedefleyen özellik gerçek zamanlı yayın yapacak.

Her ne kadar Netflix’in yayıncılık alanına getirdiği yenilikler geleneksel televizyon yayınlarının miadının dolduğuna işaret ediyor gibi görünse de yeni özelliğin test edilmeye başlanması üstünkörü yapılan tartışmaları yeniden masaya getirecek gibi duruyor.

Tech Crunch’ın haberine göre “Direct” özelliği yalnızca Fransa’da belirli sayıda bir izleyici grubuyla test edilecek ve izleyicilere önceden hazırlanmış Netflix içerikleri gerçek zamanlı olarak sunulacak.

Webtekno’ya göre Netflix’in 9 milyon kullanıcısının bulunduğu Fransa dijital yayın platformunun en önemli pazarlarından biri konumunda ancak Fransa’da geleneksel biçimde televizyon izlemek de popülaritesini korumaya devam ediyor.

Binlerce içerik arasından iyi bir film veya dizi seçmekte zorlanan kullanıcıların varlığı geleneksel televizyon izleme alışkanlıklarının henüz ortadan kalmadığına da işaret ediyor.

Bahsi geçem özellik yalnızca web sürümü üzerinde çalışyor bu da abonelerini mobil uygulama veya televizyon uygulaması üzerinden bu özelliğe ulaşamayacağı anlamına geliyor.

5 Kasım’da Fransa’nın belirli bölgelerinde test edilecek özelliğin test alanının Aralık’ta genişletilmesi planlanıyor.