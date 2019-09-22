Neslican Tay’ın cenazesi Rize’de toprağa verildi

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neslican Tay’ın cenazesi, Türkiye, Rize’de defnedildi.

Memleketi Rize’deki Sahil Camisi’nde cenaze töreninin ardından Tay’ın cenazesi, aile mezarlığında, daha önce kanser nedeniyle kesilen bacağının gömüldüğü yerde toprağa verildi.

Tay’ın bacağı, 2018’de tümör nedeniyle kesilmişti.

Kanserle mücadelesi sırasında diğer hastalara verdiği moral ve destek ile tanınan Neslican Tay, sağlık durumu kötüleşince 15 Eylül Cumartesi günü İstanbul’daki bir özel hastanede yoğun bakıma alınmış; 20 Eylül günü akşam saatlerinde ise hayatını kaybetmişti.

4. kez yakalandığı kanser mücadelesini sosyal medyada paylaşan 21 yaşındaki Neslican Tay’ın ölümünün ardından, sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılmıştı.

Gittin, çok üzgünüz çok…

Yaşama azmin hepimize örnek kaldı, güzel kızım.

Allah rahmet eylesin. #neslicantay pic.twitter.com/Iif077fbSt — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 20, 2019

Babamı bu illetten kaybettim. Bu akşam bu hastalıktan yakınını kaybetmiş her evde acı var.Çünkü kanser, gözünüzün önünde yakınınızın hücrelerine yayılırken sizi de diğer kanser hastası herkesle farkında olmadığınız bir yürek bağına sokuyor. Canım #neslicantay — didem soydan (@didem_soydan) September 20, 2019

Mücadele azmi, neşesi ve kararlılığıyla hepimize örnek olan, üç kez yendiği hastalığa karşı son savaşını kaybeden #NeslicanTay kızımızın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sevgili Neslican’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/0SQGE0Dfnh — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 20, 2019

Neslican Tay, Twitter hesabından son olarak “Çok teşekkür ederim. 3 kere yendim 4.de yolda ben de kendime ve iyileşeceğime çok inanıyorum. İyi ki varsınız videoyu burdan benim yerime paylaşıp güzel dileklerini esirgemeyen herkes!'” mesajı paylaşmıştı.